Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2022

Instituição terá roupas, acessórios e itens de bazar para renovar o guarda-roupa a baixo custo. Foto: Divulgação/Spaan Foto: Divulgação/Spaan

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O mês de agosto inicia com a terceira edição do Feirão da Spaan – Sociedade Porto-alegrense de Auxílio aos Necessitados. Nesta sexta-feira (05) e sábado (06), a Instituição de Longa Permanência de Idosos da capital abre as portas à comunidade para a realização do Feirão, que oferece peças de vestuário, acessórios, itens de bazar, móveis e utensílios em geral com preços a partir de R$ 2. A Spaan inicia a distribuição de fichas às 7h e a visitação ocorre das 9h às 16h, para evitar aglomerações.

O evento é uma das principais fontes de recursos para a entidade, pois arrecada verbas importantes para a manutenção de serviços e estrutura da Spaan. Além de ser uma ótima oportunidade de renovar o guarda-roupa e comprar itens de inverno a baixo custo, comprar no Feirão é uma maneira de fortalecer a economia circular e apoiar iniciativas solidárias.

Em média, são realizados cinco feirões ao ano. O primeiro de 2022 ocorreu em abril e o segundo em junho. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (51) 3247-7400 ou pelo WhatsApp (51) 99542-9199. O uso de máscara no interior da Spaan permanece obrigatório. A entrada dos visitantes ocorrerá pela portaria, localizada na Rua Frederico Etzberger, 635, bairro Nonoai.

