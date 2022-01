Rio Grande do Sul Feirão de Emprego de Canoas é suspenso em função da Covid

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2022

O projeto ocorre de forma descentralizada, às quartas-feiras, nas quatro subprefeituras da cidade – Nordeste, Sudeste, Noroeste e Sudoeste. Foto: Guilherme Pereira/Divulgação O projeto ocorre de forma descentralizada, às quartas-feiras, nas quatro subprefeituras da cidade – Nordeste, Sudeste, Noroeste e Sudoeste. (Foto: Guilherme Pereira/Divulgação) Foto: Guilherme Pereira/Divulgação

Devido ao aumento no número de casos de Covid-19, a prefeitura de Canoas suspendeu o Feirão de Emprego, que seria realizado na Subprefeitura Sudoeste, no Bairro Rio Branco, nesta quarta-feira (26). O projeto ocorre de forma descentralizada, às quartas-feiras, nas quatro subprefeituras da cidade – Nordeste, Sudeste, Noroeste e Sudoeste, das 9h às 16h. No local, a prefeitura disponibiliza um espaço para que sejam feitas entrevistas com as empresas participantes e faz o cadastramento dos candidatos no projeto Banco de Oportunidades.

Mesmo com a suspensão, os canoenses que quiserem concorrer às vagas oferecidas no Banco de Oportunidades podem cadastrar seus currículos através deste link: https://sistemas.canoas.rs.gov.br/bancodeoportunidades/ Também é possível entregar o documento presencialmente na sede do Banco, na Rua Dr. Barcelos, 969, Centro.

Semana começa com 603 vagas de emprego

Ferramenta online para intermediação de empregos, o Banco de Oportunidades de Canoas conta com 603 vagas disponíveis nesta segunda-feira (24). O maior número de vagas é para vendedor (100 vagas), operador de telemarketing (100 vagas), atendente de call center (100 vagas) e motorista (40 vagas). Entre os cargos em destaque, está o de supervisor de vendas (salário de R$ 5,5 mil), supervisor de produção (salário de R$ 5,5 mil) e técnico em segurança do trabalho ( salário de R$ 4,5 mil).

O Banco de Oportunidades possui, atualmente, o cadastro de 995 empresas e 61.483 currículos.

Cerca de 50 mil intermediações em 2021

De janeiro a dezembro de 2021, o Banco registrou cerca de 50 mil intermediações de mão de obra, com uma média de mais de 100 por dia. Para isso, a plataforma realiza um filtro dos currículos, a partir da área de preferência indicada pelo candidato, e encaminha para as vagas correspondentes. Além de encaminhar candidatos, também é disponibilizado um espaço na sua sede, nas dependências da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para a realização do processo seletivo.

