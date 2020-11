Dicas de O Sul Feiras do Mercado Público anunciam retomada da programação

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Feira do Vinil ocorre no dia 30. Foto: Brayan Martins/PMPA Feira do Vinil ocorre no dia 30. (Foto: Brayan Martins/PMPA) Foto: Brayan Martins/PMPA

Suspensas por causa da pandemia de coronavírus, as tradicionais feiras do Mercado Público estão retomando as suas atividades. As exposições temáticas, de artesanato, de gibis, de discos de vinil e de antiguidades acontecerão conforme a programação abaixo a partir da próxima segunda-feira (23). Com o apoio da equipe de Fomento ao Artesanato da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), elas ocorrem das 9h às 17h, de segunda a sábado, no térreo do Mercado.

Além de seguir os protocolos recomendados pelo decreto vigente, incluindo o espaçamento de cinco metros entre as bancas, os produtos adquiridos pelo consumidor serão previamente higienizados como forma de reforçar a segurança sanitária.

Confira a programação das feiras:

Novembro

23 a 28 – Feira de Integração Artesanal

30 – Feira do Vinil

Dezembro

1º a 4 – Feira do Vinil

5 – Feira do Gibi + Feira do Vinil

7 a 12 – Feira de Integração Artesanal

14 a 19 – Feira Temática

21 a 24, 26, 28 a 30 – Antiquários

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul