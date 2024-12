Acontece Maior de todos os tempos, Fenasoja 2024 fechou com R$ 3,6 bilhões em negócios

A próxima edição da feira, em 2026, ocorrerá de 1º a 10 de maio e será presidida por Marcos Servat. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Fenasoja 2024 divulgou na manhã desta segunda-feira (16) a pesquisa que aponta os negócios fechados e prospectados durante a edição que ocorreu de 28 de novembro a 08 de dezembro, no Parque de Exposições de Santa Rosa. O levantamento técnico foi realizado pela Unijuí e confirmou que a edição especial dos 100 Anos da Soja no Brasil contabilizou R$ 3,6 bilhões em negócios, o maior de todos os tempos. O valor é 300% superior ao volume de negócios da edição anterior, em 2022, que registrou 1,2 bilhão em negócios.

O destaque é para os negócios fechados e prospectados pelas instituições financeiras, no montante de R$ 2,7 bilhões, seguido do setor do agronegócio, que declarou R$ 702 milhões em negócios fechados e prospectados nesta edição. O setor do agro registrou números recordes e plena satisfação na prospecção de novos clientes e novos negócios. O setor de veículos também foi destaque e registrou aproximadamente R$ 70 milhões em negócios, acompanhado do comércio, com R$ 56 milhões, e serviços, com R$ 50 milhões. O setor de gastronomia contabilizou R$ 4,2 milhões.

O presidente da Fenasoja 2024, Dário Germano, destacou que a edição atingiu seu objetivo de ser um movimento de retomada da economia do RS, no ano que se celebra o centenário da Soja no Brasil. “Esta edição mostrou a força da Fenasoja. Mesmo em um ano difícil para a economia, principalmente para o agronegócio, a feira movimentou um número expressivo de negócios. Uma empresa de máquinas agrícolas, por exemplo, contabilizou R$50 milhões em negócios fechados e prospectados. Outra fez R$45 milhões. Ainda segundo nosso levantamento, duas empresas de drones venderam cerca de R$ 9 milhões. Outro destaque está para uma concessionária que vendeu na feira 150 veículos”, divulgou. Dário Germano foi além e destacou que a feira é vitrine também para outras regiões. “Uma imobiliária de Santa Catarina fechou R$ 8,5 milhões em negócios e prospectou mais de R$ 15 milhões, o que mostra a Fenasoja como vitrine para negócios”, enfatizou.

Conforme a pesquisa, uma empresa de irrigação fechou os 10 dias de feira com R$ 5 milhões em negócios. No entanto, a feira também movimentou diversos setores, como a alimentação. “No setor de alimentação, a feira, através de empresas parceiras, ofertou diferentes possibilidades e gerou mais de R$ 4 milhões. Um ponto de alimentação registrou mais de 14.000 refeições, outros comercializaram mais de 9.000 fatias de pizza, mais de 4.000 hambúrgueres, mais de 10.000 espetinhos e outro mais 6.500 crepes. No artesanato, um expositor inovou e produziu produtos com a marca dos 100 anos da Soja no Brasil e o resultado: vendeu 100 tábuas de churrasco”, explanou.

A coletiva de imprensa nesta manhã foi encerrada com o anúncio da data da próxima edição da feira. A Fenasoja 2026 ocorrerá de 01 a 10 de maio e será presidida por Marcos Servat.

