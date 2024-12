Acontece Com investimento de R$ 14 milhões, Cooperativa Vinícola Aurora abre maior centro de distribuição do segmento no País

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2024

Centro de distribuição triplicou a área de armazenamento de caixas, além de aumentar a quantidade de palets Foto: Cassiano Farina/Divulgação Centro de distribuição triplicou a área de armazenamento de caixas, além de aumentar a quantidade de palets. (Foto: Cassiano Farina/Divulgação) Foto: Cassiano Farina/Divulgação

A Cooperativa Vinícola Aurora investiu R$ 14 milhões na ampliação do seu centro de distribuição (CD) no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha.

Com a remodelação, a capacidade de estocagem triplicou, passando de 583 mil para 2 milhões de caixas de produtos vinícolas, em 18 mil palets, distribuídos em oito andares. A operação reduz em 30% o fluxo de caminhões entre as duas unidades industriais da empresa na zona urbana e permitirá a substituição das empilhadeiras a combustão por veículos elétricos.

O armazém vertical instalado pela Aurora ocupa uma área de 14 mil metros quadrados e diminui, em média, cinco cargas diárias de produtos entre o local de elaboração e a estocagem, o que também reduzirá o custo logístico. A iniciativa deve retrair as perdas por quebra e facilitar o controle de estoque e envio para os pontos de venda.

O diretor industrial da Cooperativa Vinícola Aurora, Roberto Lazzarini, afirmou que a reestruturação e ampliação do centro de distribuição estão alinhadas ao novo momento da empresa e unem os ganhos para o negócio com a sustentabilidade. O diretor explicou que tanto a redução na movimentação de caminhões, o uso de empilhadeiras e paleteiras elétricas até a melhoria nas condições de trabalho beneficiam a cooperativa e a própria sociedade.

“Muito mais importante do que a otimização de custos estão inúmeras vantagens, como diminuição de emissão de gases poluentes, menor risco de acidentes e de transtorno que o tráfego de caminhões ocasiona. É importante dizer que esse movimento está de acordo com a estratégia ESG da vinícola, com as boas práticas industrias e também com os compromissos de qualificar ainda mais as relações de trabalho na empresa”, disse Lazzarini.

Para o consumidor, o novo ponto de armazenamento traz vantagens como o menor tempo entre a elaboração dos vinhos, sucos e espumantes e a chegada dos produtos no ponto de venda, além da garantia da manutenção da qualidade, por estarem acondicionados em temperatura, luminosidade e condições assépticas ideais.

2024-12-16