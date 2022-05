Agro Fenasul Expoleite 2022 é lançada no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio

11 de maio de 2022

O lançamento foi oficializado com um brinde de leite, no pavilhão do gado leiteiro Foto: O Sul Foto: O Sul

Em clima de reencontro no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, foi lançada a Fenasul Expoleite 2022 nesta quarta-feira (11). Autoridades e representantes das associações de criadores das raças participaram de um café da manhã para celebrar a feira, que acontece de 18 a 22 de maio, reunindo diversas raças de gado leiteiro, além de bovinos de corte, equinos, aves, coelhos e búfalos.

Após a abertura realizada pelo governador Ranolfo Vieira Júnior, que destacou o momento como uma retomada para a agropecuária no estado, visto que o evento não acontecia desde 2019 em virtude da pandemia, os organizadores da 16ª Fenasul e 43ª Expoleite ressaltaram a relevância da feira.

“Esse encontro dá ânimo para o setor e é uma oportunidade de integrar campo e cidade, produtor e consumidor. Fazemos essa ponte para que as pessoas conheçam de onde vem os produtos que elas consomem”, explica o presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), Marcos Tang.

Além da exposição dos animais, do rodeio e do concurso leiteiro, a Fenasul Expoleite irá contar com a Multifeira de Esteio, formada pelo pavilhão da agricultura familiar, palco para shows e programação científica, como palestras técnicas sobre o leite e as carnes de corte.

A Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), uma das promotoras do evento, também irá atuar na feira através de 40 servidores de sete supervisões regionais, que recepcionarão os animais e acompanharão os julgamentos. “A Fenasul Expoleite é extremamente importante para o intercâmbio das cabanhas, o encontro dos criadores e o aquecimento do negócio pecuário, cadeia essencial da nossa economia”, salienta o secretário Domingos Velho Lopes.

Ao longo da feira, o gabinete do governo do Estado será transferido para o Parque Assis Brasil. A entrada é gratuita. Todas as atrações podem ser conferidas no site do evento.

