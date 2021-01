Rio Grande do Sul Fepam emite licença para linha de transmissão no Litoral Norte que fortalecerá sistema elétrico em todo o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2021

O documento autoriza a construção de linha de transmissão no Litoral Norte

A capacidade de distribuição de energia elétrica no Estado será ampliada. A Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) emitiu LI (Licença de Instalação) para a EDP Transmissão Litoral Sul. O documento autoriza a construção de LT (linha de transmissão) no Litoral Norte – investimento de R$ 320 milhões por parte da empresa.

A LT terá 63 quilômetros de extensão, interligando as subestações coletoras Atlântida 2 e Torres 2. Com 104 postes e 120 torres metálicas, cruzará pelos municípios de Torres, Dom Pedro de Alcântara, Três Cachoeiras, Três Forquilhas, Terra de Areia, Capão da Canoa e Xangri-lá, distribuindo 230 kilovolts (kV) de tensão.

Pelo menos 200 empregos diretos devem ser abertos na fase de instalação, conforme a EDP. O gestor executivo de meio ambiente da empresa, Eduardo Santarelli, informa que a primeira parte das obras deve ser concluída em até 11 meses, fortalecendo todo o Estado, já que está conectado ao sistema interligado nacional.

“As equipes da Sema [Secretaria do Meio Ambiente e Infraestutura] e da Fepam foram criteriosas tecnicamente e eficientes no andamento dos processos. Com a licença em mãos, vamos iniciar as obras imediatamente e garantir maior segurança energética a todos ao gaúchos, em diferentes cidades”, comenta Santarelli.

O tempo de análise da licença, emitida em 5 de janeiro, foi de 34 dias. Conforme a gerente regional da Fepam, Caroline Moura, responsável pelo processo, o trabalho foi realizado de forma conjunta e integrada com técnicos da Sema, garantindo mais eficiência. Caroline informa que, após as obras, a empresa encaminhará o pedido de LO (Licença de Operação), documento que dará autorização para o início das atividades.

“Trabalhamos com análise técnica minuciosa para garantir proteção ao meio ambiente e o desenvolvimento de empreendimentos como este, que são fonte de emprego, renda e qualidade de vida para os gaúchos”, destaca a presidente da Fepam, Marjorie Kauffmann.

