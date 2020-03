Rio Grande do Sul Fepam mantém atendimentos de emergência e fiscalização

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

Emergência mais recente foi em 24 de março, com a retirada de um caminhão com 26 toneladas de gás liquefeito de petróleo Foto: Ascom Fepam Emergência mais recente foi em 24 de março, com a retirada de um caminhão com 26 toneladas de gás liquefeito de petróleo. (Foto: Ascom Fepam) Foto: Ascom Fepam

A Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) segue com atendimento normal no setor de emergência, que é demandado em situações de risco com graves impactos ambientais.

A fiscalização e o laboratório estão trabalhando por demandas da emergência ou da diretoria da casa, evitando deslocamentos e contatos desnecessários neste período. Esse cenário, relativo ao período de calamidade devido à Covid-19, foi descrito em reunião realizada na terça-feira (24) entre a presidente da Fepam, Marjorie Kauffmann, e os chefes de departamentos.

O último atendimento da emergência aconteceu na segunda-feira (23) com a retirada de um caminhão carregado com 26 toneladas de gás liquefeito de petróleo, substância inflamável, que tombou na BR-290, em Santo Antônio da Patrulha.

Foram realizadas ações de monitoramento até a conclusão do trabalho, que durou 23 horas devido à necessidade de controle e remoção do veículo para minimizar o risco de incêndio ou explosão.

Durante o atendimento, a via ficou parcialmente bloqueada e, no momento da remoção, o trânsito foi interrompido nos dois sentidos por um período de três horas, sendo o fluxo transferido para a RS-030. Não houve vazamento de produto ou dano ambiental. O atendimento contou com o apoio da concessionária, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal.

