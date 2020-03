Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre reforça importância de manter o isolamento social

25 de março de 2020

Ruas vazias para evitar a disseminação do coronavírus na Capital

Com a confirmação, na madrugada desta quarta-feira (25) da primeira vítima do coronavírus em Porto Alegre, uma mulher de 91 anos, a Prefeitura de Porto Alegre reforça a importância da manutenção do isolamento social e editou, até o momento, 28 decretos para restringir a circulação e a aglomeração de pessoas.

Autoridades em saúde e exemplos mundiais demonstram que ficar em casa, intensificar os hábitos de higiene e etiqueta respiratória são determinantes para frear o avanço da Covid-19, que apresenta maior taxa de letalidade entre idosos e pessoas com doenças crônicas. A redução da quantidade de infectados visa evitar o colapso do sistema de saúde e a perda de doentes que poderiam ser salvos, se conseguissem atendimento.

Por que é preciso evitar circular

Porto Alegre é a capital brasileira com o maior percentual de idosos do Brasil: 15,04% da população, ou 211 mil pessoas, têm 60 anos ou mais, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A cidade também reúne, conforme o MS (Ministério da Saúde), o maior percentual de fumantes do País (14,4%), e ocupa, entre as capitais, a quarta posição em excesso de peso na população adulta (59,4%). Não à toa, 25,6% da população é hipertensa e 8%, diabética.

Especialistas alertam que tanto o tabagismo quanto o excesso de peso são fatores de risco associados ao diabetes, à hipertensão e às doenças cardiovasculares e respiratórias.

Somadas às neoplasias (tumores), estas doenças foram responsáveis por 39,9% dos óbitos ocorridos em Porto Alegre, em 2019, ou 7.133 mortes, segundo a chefe da Coordenação das Doenças Crônicas e Agravos não Transmissíveis da SMS (Secretaria Municipal da Saúde), Francilene Nunes Rainone.

Dispersão

A doença respiratória se espalha rapidamente. Entre o final de dezembro e hoje, o coronavírus já atingiu 172 países, infectou pelo menos 454 mil pessoas e está associado à morte de mais de 20 mil pessoas ao redor do mundo. Em Porto Alegre, cujo primeiro caso foi confirmado em 11 de março, já são 81 casos confirmados e 66 em investigação, além de um óbito.

De acordo com a OMS, em 80% dos casos, os sintomas são leves (similares a uma gripe, com tosse, febre, espirro e mal-estar) ou sequer se manifestam. Por isso, sem saber, muitas pessoas podem estar infectadas e disseminando o vírus.

Para 20% dos contaminados, a maioria idosos e pessoas com doenças crônicas, as complicações são severas e a internação hospitalar é necessária. Do total de doentes, cerca de 5% precisam de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Defensor do isolamento social, o diretor geral de Atenção Hospitalar e de Urgência da SMS, médico intensivista João Marcelo Lopes Fonseca, explica que, sem saber, muitas pessoas podem estar infectadas e disseminando o vírus.

“O prefeito Nelson Marchezan Júnior foi muito assertivo quando determinou o fechamento de escolas, universidades, do comércio e definiu outras restrições de circulação de pessoas. Fazer a curva de crescimento do coronavírus ser o mais vagarosa possível é a coisa mais importante de se fazer”, diz.

Fonseca explica que as medidas para desacelerar a disseminação do coronavírus ampliam o tempo de preparo dos hospitais de Porto Alegre, que, junto com os polos de Santa Maria e Passo Fundo, receberão os pacientes mais severos do Rio Grande do Sul.

