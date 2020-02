Rio Grande do Sul Feriado de carnaval foi marcado por grande movimento na Freeway e BR 101

28 de fevereiro de 2020

Equipes realizaram mais de 1,2 mil atendimentos nessas rodovias.

Entre a sexta-feira (21) e a quarta-feira (26), quase 500 mil veículos passaram pela Freeway e BR 101 na ida e retorno do litoral norte gaúcho e praias de Santa Catarina para o feriado de carnaval. As equipes da CCR ViaSul realizaram, no período, 1.230 atendimentos nessas rodovias, sendo 72% relacionados à problemas mecânicos.

A Freeway recebeu tráfego de 178 mil veículos em direção ao litoral, sendo 70 mil na sexta, 81 mil no sábado (22) e 27 mil no domingo (23). Outros 158 mil utilizaram a rodovia para retornar à capital e região metropolitana: 37 mil na segunda-feira (24), 62 mil na terça-feira (25) e 59 mil na quarta-feira (26).

Durante o feriado, foram registradas 1.010 ocorrências no trecho entre Osório e Porto Alegre, com 75% dos atendimentos voltados a panes. Dessas, 500 foram mecânicas, além de pneu furado e superaquecimento do motor que representaram 19% e 7% desses atendimentos, respectivamente. Foram contabilizadas, ainda, 21 ocorrências médicas e 40 acidentes.

No trecho gaúcho da BR 101, que teve o primeiro carnaval com a operação da CCR ViaSul, mais de 70 mil veículos utilizaram a rodovia entre a sexta e o domingo rumo às praias. A grande movimentação se repetiu na volta do feriado, especialmente na terça e quarta-feira, com tráfego de 31,7 mil e 27,7 mil veículos, respectivamente.

Foram 220 ocorrências registradas no período, no segmento entre Torres e Osório, sendo 127 atendimentos mecânicos, 11 médicos e 11 acidentes. Além disso, o Centro de Controle Operacional da concessionária atendeu 2,9 mil ligações por meio do canal de atendimento 0800 000 0290, sendo a maioria para informações e orientações.

A fim de contribuir com a fluidez nos períodos de tráfego mais acentuado, a concessionária reforçou as equipes tanto nas praças, especialmente nas operações de papa fila, como no atendimento dessas rodovias, possibilitando mais agilidade e rapidez frente às ocorrências, minimizando, assim, os impactos no trânsito.

Nesse sentido, também houve a utilização do acostamento como faixa adicional de tráfego na Freeway. Na ida ao litoral, foi liberado entre os quilômetros 75 (Gravataí) e 26 (Santo Antônio da Patrulha) por mais de 28 horas.

A primeira operação iniciou na tarde de sexta-feira e se estendeu até a madrugada do sábado, totalizando 14 horas. Nesse dia, o recurso ainda foi utilizado por mais de 14 horas. No retorno do feriado, a liberação aconteceu na terça-feira, do km 1,5 (Osório) ao km 75 (Gravataí), totalizando 10 horas e 30 minutos de operação.

