28 de fevereiro de 2020

Com uma redução de 5% em relação a 2018, o balanço da acidentalidade em 2019 apresenta o menor número de mortes dos últimos 13 anos, quando o DetranRS adotou a metodologia atual. Além das mortes no local, são contabilizados os feridos que morrem em até 30 dias após o acidente.

Foram 1.591 mortes nas ruas e estradas gaúchas no ano passado. O número é 13% menor do que em 2007, quando o DetranRS começou a contagem dos 30 dias, e 27% menor do que em 2010, ano do pico da acidentalidade no Estado, com 2.190 mortes.

Acidentes

No ano passado, o RS registrou 1.448 acidentes com mortes nas ruas e estradas, quase 3% a menos do que em 2018, quando ocorreram 1.488 acidentes fatais. Com pequenas variações, os acidentes mantêm as mesmas características do ano anterior: 58,5% ocorreram em rodovias, 35% foram colisões e 22,4% são atropelamentos.

Os acidentes fatais ocorreram com maior frequência nas sextas-feiras e sábados, com 38,3% do total de acidentes nesses dias da semana. O turno da noite foi o mais violento no trânsito, concentrando 34,7% dos acidentes fatais. As cidades com as maiores frotas também registraram maior número de acidentes. Porto Alegre encabeça a lista, com 77 acidentes fatais em 2019, seguido de Caxias, com 57, e Pelotas, com 50.

Vítimas

O perfil das vítimas mantém uma similaridade com o ano anterior. Quase 30% dos mortos estava na condição de condutor. Em seguida, morreram mais motociclistas (23,8%) e pedestres (20,7%).

A faixa etária que registrou o maior número de vítimas é a dos 30 aos 34, que concentrou quase 10% dos mortos no trânsito em 2019, seguido da faixa dos 65 aos 74 anos, representando quase 9% do total de mortes. Os homens seguem sendo maioria entre os mortos no trânsito, totalizando 79%.

Veículos

Analisando-se os veículos envolvidos nos acidentes fatais em 2019, há predominância do automóvel, devido a sua representatividade na frota. De um total de 2.401 veículos envolvidos, 37,5% foram automóveis.

Em seguida, vieram as motos, com 20,9%, os caminhões, com 15,3%, e as caminhonetes, com 10%. Bicicletas representaram 4,2% dos total de veículos envolvidos, percentual maior que os ônibus e micro-ônibus, com 2,7% do total de veículos envolvidos em acidentes fatais.

Avaliação

Para o diretor-geral do DetranRS, Enio Bacci, os números da acidentalidade refletem uma tendência que se solidifica no Estado. “Desde 2010, quando teve início a Década de Ação pela Segurança noTrânsito, o RS se destaca no cenário nacional com a redução gradativa das mortes no trânsito. Isso se deve a seriedade e consistência de programas de educação e fiscalização realizados pelo DetranRS e outros órgãos de trânsito das esferas municipal, estadual e federal. Mas ainda são números inaceitáveis, pois estamos falando de vidas. Não podemos descansar enquanto não chegarmos ao índice zero.”

