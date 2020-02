Porto Alegre Segue a reforma dos portões do Sistema Contra Inundações em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

Serviços foram iniciados no dia 8 pelas equipes do Dmae Foto: Rafaela Redin/SMSUrb PMPA Serviços foram iniciados no dia 8 pelas equipes do Dmae. (Foto: Rafaela Redin/SMSUrb PMPA) Foto: Rafaela Redin/SMSUrb PMPA

Os trabalhos de recuperação dos portões do Sistema de Proteção Contra Inundações seguem neste final de semana, 29 de fevereiro e 1º de março. Para mais uma etapa da reforma do portão 14, perto do DC Navegantes, haverá bloqueio do trânsito no local.

Os serviços foram iniciados no dia 8 pelas equipes do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) e dependem de tempo seco para prosseguir. A comporta de número 12, próximo à avenida Cairú, também já está sendo consertada, porém sem restrições de tráfego de veículos.

Durante o sábado e o domingo, no portão 14, haverá a instalação de novos trilhos para fechamento das duas comportas metálicas, que totalizam 16 toneladas. Ao abrir o asfalto, foi identificado que os trilhos tinham sido retirados na época da colocação da camada asfáltica.

Ainda nesta semana, também foram feitos muros e meios-fios. Enquanto isso, no portão 12, a programação contempla lixação, aplicação de anti-ferrugem e pintura. Além disso, o Dmae está realizando a concretagem de áreas frontais de ambas as comportas para evitar que a vegetação avance sobre elas e também para inibir o descarte de resíduos no local.

Dos 14 portões que compõem o sistema, 12 passarão por reparos, como limpeza geral do entorno, pintura, lubrificação, raspagem de pontos oxidados e substituição de partes não recuperáveis.

O Dmae é o responsável pela execução do serviço, com apoio da SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), que desde 2017 realiza esses serviços. As intervenções serão realizadas pela empresa Bombas Sinos, pelo valor de R$ 416.699,00. Os serviços tiveram início no dia 20 de janeiro e três dos equipamentos, no Muro da Mauá, já estão recuperados (portões 5, 6 e 7).

Trânsito

Durante a execução do trabalho, a partir das 8h da manhã deste sábado e domingo (29 a 1º), a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que a rua João Moreira Maciel será bloqueada junto ao acesso da avenida Voluntários da Pátria, próximo ao DC Navegantes. O fluxo de veículos na rua João Moreira Maciel nos sentidos Parque Náutico e Cais Mauá será mantido. Serão sinalizados acesso seguro para pedestres e local para veículos.

Muro da Mauá

Construído no início dos anos 1970, possui 2.647 metros de comprimento, e sua parte visível acima do solo, em concreto armado, tem três metros de altura. Situado às margens do Guaíba, faz parte do Sistema de Proteção Contra Inundações. Desde 2019, a pedido do prefeito Nelson Marchezan Júnior, vem sendo realizado um estudo sobre alternativas viáveis, técnica e economicamente ao Muro da Mauá.

Sistema pluvial

Desde 1º de maio de 2019, os serviços de manutenção da drenagem pluvial foram incorporados ao Dmae. Assim, 100% da tarifa paga pela coleta de esgoto da rede mista ficaram garantidos para aplicação exclusiva em contratos e trabalhos de drenagem, agilizando o atendimento à população.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre

Deixe seu comentário