Por Redação O Sul | 14 de julho de 2020

Fernanda afirmou que gostaria de achar alguém para se relacionar. (Foto: Reprodução/Instagram)

Pouco tempo depois de dizer que estava feliz solteira, Fernanda Paes Leme mudou o discurso nesta terça-feira (14). Em postagem em suas redes sociais, a atriz surpreendeu seus seguidores ao falar que estava se sentindo sozinha. Ela afirmou que gostaria de achar alguém para se relacionar.

“Hoje acordei mais carente do que o normal…tipo, em um momento pensei rapidinho: ah, queria um boy novo”, afirmou a famosa em seu Twitter.

Diversos seguidores comentaram a postagem da atriz. Muitos deles se colocaram à disposição para um eventual relacionamento com a famosa.

No mês passado, Fernanda Paes Leme contou que teve dois encontros virtuais durante este período de isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus. Na ocasião, ela falou sobre a sua vida amorosa.

“Não quer dizer que eu não gostaria, que eu não quero (voltar a namorar). Mas se não for para me acrescentar, para me agregar, então não. A amizade é meu relacionamento sério. As relações se transformaram muito ao longo dos anos. Eu tive 8 namorados. Para todos os términos, amizades. São essas pessoas que eu cultivo e sei que vão estar comigo pro resto da vida”, comentou.

