Por Redação O Sul | 14 de julho de 2020

"Pelo nível da olheira, dá pra ver que é pai de três mesmo", falou seguidor. (Foto: Reprodução/Instagram)

Bruno Gagliasso apareceu em um vídeo na noite desta terça-feira (14) para falar sobre o Dia do Homem, celebrado na quarta-feira. “Eu voltei, agora pai de 3! Você sabia que amanhã, 15 de julho, é o dia do homem? E que essa é uma data pra falar da nossa saúde? Eu também não sabia! Pra falar sobre cuidados e dicas de saúde vem ai o meu amigo, Doutor @frednicacio. Eu não poderia escolher um nome melhor pra estar aqui junto com vocês pra mostrar para meninos e meninas que homens devem se cuidar sim!”, falou.

Entretanto, os fãs só conseguiram reparar no semblante do ator. “Pelo nível da olheira, dá pra ver que é pai de três mesmo”, falou um. “Tá com olheiras”, disse outra. “Olheira de pai”, afirmou um terceiro.

Os comentários não pararam: “Carinha de cansado, papai do ano!!”, escreveu uma fã. “Está com cara de cansado… Se já dava valor, agora ainda mais, pai presente”, disse outra.

Declaração

Mais cedo, Bruno Gagliasso registrou em seu Instagram um momento de puro amor. No clique, ele postou uma foto de sua esposa, Giovanna Ewbank, com o filho recém-nascido do casal, Zyan.

“Gio é forte! Forte e ponto. Ela é uma leoa, mas isso ainda é pouco para descrever sua potência. Sua força é o amor! É por esse sentimento infinito que ela carrega no peito que tudo ao redor se transforma. É com amor, e pelo amor, que ela dedica-se a tudo na vida. Sou um cara de sorte. Nenhuma palavra é capaz de descrever minha admiração por essa mulher. Hoje sou um homem ainda mais apaixonado pela mulher da minha vida. E amanhã, certamente, estarei ainda mais. Eu te amo”, se declarou Bruno Gagliasso na legenda do post.

