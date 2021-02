Mundo Fernando Alonso diz que está bem e ansioso para temporada de Fórmula 1

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2021

Espanhol passou por cirurgia após sofrer fratura no maxilar. (Foto: Julietta Lutti)

O espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial de Fórmula 1, disse, após fraturar a mandíbula em um acidente de bicicleta enquanto pedalava na Suíça, que estava bem e ansioso para o início da temporada.

A equipe do espanhol, a Alpine (antes conhecida como Renault e que foi rebatizada em homenagem à marca de carros esportivos da montadora francesa), afirmou que ele permanecerá em observação por 48 horas após uma operação nesta sexta-feira (12), e espera que ele “esteja totalmente operacional para fazer os preparativos para a temporada”.

“Obrigado a todos pelas boas vibrações, estou bem e ansioso para começar 2021”, disse o piloto de 39 anos em postagem no Twitter. O espanhol está se preparando para o retorno à Fórmula 1 após dois anos de ausência.

Um boletim policial sobre o incidente de quinta-feira (11) informou que Alonso foi atropelado por um carro dirigido por um suíço de 42 anos em Viganello, perto de Lugano.

O carro estava virando à esquerda em um estacionamento de supermercado quando colidiu com Alonso, que vinha da direção oposta, passando por uma fila de carros parados, acrescentou.

A Alpine disse que Alonso foi levado ao hospital e mantido em observação.

“Médicos descobriram uma fratura em sua mandíbula superior e realizaram uma operação corretiva bem-sucedida. A equipe médica responsável está satisfeita com sua evolução”.

O campeonato de Fórmula 1 começará no Barein no dia 28 de março. Alonso, campeão com a Renault em 2005 e 2006, correu na categoria automobilística pela última vez com a McLaren em 2018.

