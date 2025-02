Política Fernando Haddad e Eduardo Bolsonaro lideram a rejeição entre os possíveis candidatos à Presidência da República em 2026, aponta pesquisa

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2025

O atual ministro da Fazenda aparece com 56% de rejeição. O índice de Eduardo Bolsonaro é de 55%. (Foto: Reprodução)

A pesquisa da Genial/Quaest divulgada nessa segunda-feira (3) mostra Fernando Haddad e Eduardo Bolsonaro como os candidatos que enfrentariam maior rejeição entre os eleitores, caso as eleições presidenciais fossem hoje. O levantamento avaliou 12 lideranças nacionais quanto ao potencial de voto, de rejeição e a serem ou não conhecidos dos entrevistados.

O atual ministro da Fazenda aparece com 56% de rejeição entre eleitores que afirmam conhecê-lo mas não consideram votar nele. O índice de Eduardo Bolsonaro é de 55%. O ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Ciro Gomes vêm logo em seguida, ocupando, respectivamente, o terceiro e quarto lugares com 53% e 52% de rejeição.

Os outros nomes testados foram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva; o cantor Gusttavo Lima; a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro; o coach Pablo Marçal (PRTB); o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); o governador paranaense, Ratinho Júnior (PSD); o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).

Caiado e Zema foram os possíveis candidatos com maior aceitação entre os entrevistados, com rejeição de 21% e 23%, respectivamente. No entanto, lideram como os que os eleitores mais afirmaram não conhecer (68% e 62%). Ratinho Júnior e Tarcísio aparecem empatados em rejeição, com 32%. Pablo Marçal tem 42%; o presidente Lula e Michelle Bolsonaro, 49% e, Gusttavo Lima, 50%. No ranking dos mais desconhecidos pelos entrevistados, Ratinho Júnior e Tarcísio seguem Caiado e Zema, com 51% e 45%.

Em relação às intenções de voto, o levantamento simulou diferentes cenários para as eleições de 2026, com Lula variando entre 28% quando Tarcísio está na disputa e 33% no cenário sem Tarcísio, Marçal e Eduardo Bolsonaro.

No principal cenário, Lula aparece com 30% das intenções de voto, seguido por Tarcísio de Freitas com 13%, Gusttavo Lima com 12%, Pablo Marçal com 11% e Ciro Gomes com 9%. Romeu Zema e Ronaldo Caiado registraram 3% cada – cenário considerado o mais competitivo, por incluir o maior número de nomes testados, com exceção de Eduardo Bolsonaro. Indecisos somam 5% e brancos e nulos, 14%.

A pesquisa ouviu de forma presencial 4.500 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 23 e 26 de janeiro deste ano. A margem de erro é de um ponto porcentual e o índice de confiabilidade é de 95%. (Estadão Conteúdo)

2025-02-03