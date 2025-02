Política Na abertura do ano legislativo, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, destaca harmonia entre Poderes e busca pela “convergência”

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Motta ainda disse que a “pluralidade de visões” é natural. (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na abertura do ano legislativo, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), pregou convergência e harmonia para a superação dos problemas nacionais. Motta ainda disse que a “pluralidade de visões” é natural. Motta, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (Uniao-AP), o presidente do STF, Luis Roberto Barroso, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, participaram da sessão.

“O trabalho conjunto dos três Poderes, independentes e harmônicos entre si, está no cerne do regime político do País, está no cerne da democracia que devemos todos venerar e defender. A superação dos problemas nacionais passa pela aprovação de proposições no Parlamento. Sempre em sintonia, buscamos o melhor para o país. Nosso desafio é estabelecer convergências sobre as pautas mais relevantes”, afirmou.

Em meio a episódios de polarização na Câmara, Motta destacou que as diferenças são naturais e são superadas com consensos e diálogos.

“Nosso desafio é estabelecer convergências sobre as pautas mais relevantes para o Brasil, pautas essas que hão de ser debatidas e decididas em conjunto com o colégio de líderes. A pluralidade de visões é natural e salutar. O nosso esforço deve articular os diferentes pontos de vista. O Brasil avança no caminho certo. Estamos iniciando o ano com a convicção de que o Brasil está no caminho certo. Avançamos muito na direção da estabilidade jurídica e econômica, indispensável ao crescimento sustentável do País. Continuaremos nesse caminho”, disse.

Hugo Motta foi eleito presidente da Câmara dos Deputados para o biênio 2025-2026. O parlamentar foi eleito no sábado (1º) em primeiro turno, com 444 votos. Ele concorreu com os deputados Marcel Van Hattem (Novo-RS), que obteve 31 votos, e Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ), que teve 22 votos. Outros 2 votos foram em branco.

Motta foi apoiado por um bloco formado por 17 partidos e 494 deputados. Integram o bloco PL, PT, PCdoB, PV, União, PP, Republicanos, PSD, MDB, PDT, PSDB, Cidadania, PSB, Podemos, Avante, Solidariedade e PRD.

Como ele obteve a maioria absoluta (metade mais um) de votos dos presentes, não houve um segundo turno.

Em encontro com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, após a eleição, Motta voltou a destacar a importância de pautas que interessam ao País, com respeito à harmonia e à independência entre os Poderes.

O presidente Lula também se comprometeu a enviar projetos de lei ao Congresso Nacional ouvindo os presidentes da Câmara e do Senado e os líderes partidários.

“Não mandarei um projeto que seja de interesse pessoal ou de um partido, todos os projetos serão projetos de interesse vitais para o povo brasileiro. A democracia foi restabelecida em sua plenitude, tenho certeza que a nossa convivência será exemplo para o futuro”, destacou Lula.

Davi Alcolumbre também afirmou que é importante dar respostas para a sociedade brasileira a partir de uma boa relação entre os Poderes.

“O Poder Legislativo não vai se furtar o governo do Brasil e melhorar a vida dos brasileiros”, disse Alcolumbre. As informações são do jornal O Globo e da Agência Câmara de Notícias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/na-abertura-do-ano-legislativo-o-presidente-da-camara-dos-deputados-hugo-motta-destaca-harmonia-entre-poderes-e-busca-pela-convergencia/

Na abertura do ano legislativo, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, destaca harmonia entre Poderes e busca pela “convergência”

2025-02-03