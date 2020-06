Tecnologia Ferramenta desenvolvida em Florianópolis automatiza a criação de documentos jurídicos

14 de junho de 2020

Solução criada por startup de Florianópolis.

Uma startup de Florianópolis criou uma solução para facilitar a rotina nos escritórios de advocacia e também de quem precisa de um advogado. De acordo com o CEO e fundador da Legalium, José Castellian Paulino, a plataforma inteligente facilita o primeiro atendimento e automatiza a criação de documentos jurídicos.

“O cliente é guiado durante toda uma entrevista que vai facilitar para colher os dados pessoais e ao final desse atendimento o advogado recebe via email já com os documentos jurídicos necessários como procurações, petições, contratos e outros já preenchidos precisando apenas as assinaturas do cliente e do advogado”, explica.

Segundo Paulino, a startup não tem um concorrente direto no Brasil. A ideia surgiu enquanto ele trabalhava em escritórios de advocacia. “Percebi que existia uma certa ineficiência no tempo do advogado em precisar de atender o seu cliente, então colher os dados e só depois poder passar esses dados para o documento jurídico, e com isso vi uma possibilidade de automação”, disse.

Para a co-founder Sygnun, Geovanna Mangea, a solução otimizou os processos na formulação dos contratos e melhorou a experiência dos clientes. “Antes tínhamos que marcar reunião com todos os nossos clientes, entender as demandas deles que deveriam ser inseridas manualmente em todos os contratos. Agora nós só precisamos que os clientes preencham as informações que a ferramente pede e automaticamente essas informações são incluídas no contrato”.

Nascido em Bauru, interior de São Paulo, Paulino escolheu a Capital catarinense para estudar e empreender. “Em pouco tempo conheci a Bridge1o1 Accelerator, que é a aceleradora oficial da Legalium e que proporcionou um networking muito abrangente com várias pessoas de várias áreas do mercado, ou seja, não só como empreendedor, mas também como pessoa eu consegui ter experiências que eu nunca imaginei ter enquanto eu morava no interior de São Paulo”, afirma.

Processo logístico

Uma empresa de Florianópolis buscou inspiração no comércio virtual dos Estados Unidos para otimizar o envio de mercadorias no Brasil. A plataforma desenvolvida pela Equilibrium faz a ponte entre as empresas que precisam enviar mercadorias e as transportadoras, ao integrar os players da cadeia e gerenciar o processo logístico.

A solução funciona como um serviço de busca, que prioriza a opção com melhor custo-benefício. Segundo o co-founder e CTO da Equilibrium, Fábio Nunes, as transportadoras são de diferentes perfis que envolvem caminhões, vans, utilitários, motos e bicicletas. “A nossa tecnologia por meio de inteligência artificial conecta qual é a melhor transportadora naquele momento para levar o produto até o consumidor final”, explica.

Durante a pandemia, com o aumento das vendas online, a startup cresceu 30%. Também ganhou em número de clientes e de entregas realizadas, totalizando mais de 50 mil entregas por mês.

“O principal benefício da nossa plataforma para as empresas que nos contratam é a redução do custo do transporte. A lógica é bem simples, se um cliente comprou a plataforma em um raio de 20 quilômetros, a melhor forma de entregar isso seria com um motoboy. Se ele comprou uma geladeira, preciso de um caminhão com assistente. São diferentes transportadoras que fazem esse serviço e conectamos a melhor delas para fazer o transporte desta carga”, explica.

