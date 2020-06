Tecnologia O WhatsApp testa quatro aparelhos logados na mesma conta simultaneamente

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2020

WhatsApp trabalha em maneira de usar mesma conta em até quatro dispositivos. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp está testando uma forma de permitir que usuários utilizem uma única conta em até quatro dispositivos ao mesmo tempo. A informação, divulgada pelo site WABetaInfo, que monitora a plataforma, também cita que a novidade está em fase de desenvolvimento.

Atualmente, o WhatsApp impõe um limite de dispositivos por conta. Além do login ser permitido em apenas um smartphone, também é possível usar o mensageiro em um computador. Mas, desta forma, o celular não pode ser desconectado da rede.

A novidade, divulgada em março, foi encontrada na versão ‘2.20.110’ do aplicativo. Na época, o site informou que a equipe do WhatsApp tinha o recurso como prioridade. Antes disso, em novembro, o código fonte do aplicativo fazia uma referência ao login em múltiplos dispositivos.

Uma imagem, que remete à tela de login em um dispositivo secundário, também foi divulgada pelo site. Apesar da novidade, não há nenhuma data prevista para o lançamento do recurso.

Concorrência apertando

Utilizar uma única conta do WhatsApp em mais de uma conta, ao mesmo tempo, nunca foi uma realidade. Pelo menos, até então. Enquanto isso, concorrentes diretos como o Telegram permitem o acesso facilitado em múltiplos dispositivos.

Nenhum detalhe específico sobre a novidade no WhatsApp foi revelado. Por outro lado, para que mais de um dispositivo possa acessar uma única conta, é possível que a ferramenta inclua uma maneira de acessar as mensagens na nuvem.

Outro ponto, que também por enquanto não está claro, é como funcionará a divisão entre os quatro dispositivos. Como, por exemplo, um limite para celulares e computadores.

O WhatsApp também prepara novidades para o futuro, como o lançamento de um serviço de pagamentos na Índia. Recentemente, inclusive, a versão beta do mensageiro passou a permitir videochamadas com até 50 pessoas via Messenger Rooms.

Modo escuro

O WhatsApp está desenvolvendo melhorias para o modo escuro do aplicativo que devem facilitar a leitura de mensagens à noite. As mudanças, observadas pelo site WABetaInfo, mostram que a ideia é tornar as cores menos agressivas aos olhos, tornando vários elementos mais claros.

Como está em fase de desenvolvimento, não existe uma data específica de lançamento da atualização. Nesta versão do app, com o modo escuro do aplicativo ligado, os balões de mensagens passam a adotar cores mais suaves e claras do que as atuais.

Por outro lado, os balões permanecem com o mesmo esquema de cores: verde para mensagens enviadas e cinza para as recebidas. A novidade foi encontrada no WhatsApp para iOS, mas o site pontua que a novidade, “por consistência”, também deve chegar ao Android.

