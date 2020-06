Tecnologia Veja como saber se alguém te bloqueou no Instagram

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2020

O primeira coisa que você deve observar é se a outra pessoa ainda está te seguindo na rede social. (Foto: Reprodução)

Descobrir se você está bloqueado por alguém no Instagram é uma tarefa muito mais simples do que as pessoas costumam imaginar. Pode-se dizer que é tão simples quanto descobrir se foi bloqueado no WhatsApp. Os primeiros indícios de que você foi bloqueado é não conseguir ver o perfil da outra pessoa, as fotos que estão no feed e até stories. Além disso, lembre-se que você não será notificado caso seja bloqueado. Portanto, veja aqui como saber se alguém te bloqueou no Instagram.

A pessoa parou de seguir você?

O primeira coisa que você deve observar é se a outra pessoa ainda está te seguindo na rede social. Caso você consiga entrar no perfil da pessoa e ver a lista de quem a pessoa está “Seguindo” já é um sinal de que ela não te bloqueou, mesmo que não te esteja seguindo mais. Além disso, existem muitos aplicativos que mostram quando alguém nos deixa de seguir. Uma ótima ferramenta para realizar essa tarefa é o FollowMeter que está disponível na Google Play Store e na Apple Store.

Outra ação que você também pode fazer é ir na sua lista “Seguindo”. Dessa forma, se a pessoa não estiver lá é um forte indício de que ela bloqueou você, a não ser que você tenha deixado de seguir ela mesmo.

Pesquise pelo @nomedeusuário correto

Quando você está bloqueado não consegue ver o perfil, as fotos e os stories da pessoa. Dessa forma, pesquise pelo @usuáriocorreto do perfil.

Caso a pessoa não apareça na pesquisa, independente se você estiver usado o aplicativo ou versão da web, é muito possível que ela tenha te bloqueado.

Direto ao perfil

Caso você sabe exatamente o @nomedeusuário, tente abrir o perfil da outra pessoa por um navegador da web. Dessa forma, se você estiver logado no Instagram, no lugar das fotos irá mostrar a mensagem “Ainda não há publicações”. Além disso, em alguns casos você não consegue abrir o perfil e mostra a mensagem “Esta página não está disponível”. Esse é um forte sinal de que provavelmente você foi bloqueado.

Depois disso, faça uma segunda visita ao perfil da pessoa, no entanto, agora tenha certeza que você não está logado no Instagram. Caso você encontre o perfil da pessoa normalmente e consiga ver as fotos (Para um perfil público) ou então, consiga ver o número de publicações do perfil (Para um perfil privado), significa que você está bloqueado. Em resumo, se a página aparecer na nova pesquisa, é praticamente certo que você está bloqueado.

Você também pode pedir para algum amigo ou contato em comum entrar na conta da outra pessoa. Dessa forma, se o seu amigo não conseguir acessar o perfil, é muito provável que ela tenha apenas apagado o Instagram. No entanto, caso o seu amigo consiga acessar o perfil, podemos bater o martelo e dizer que você foi bloqueado.

Menções parecem funcionar

Uma coisa interessante do Instagram, para despistar aqueles que foram bloqueados é que as menções parecem funcionar. Dessa forma, se você foi bloqueado por uma determinada pessoa no Instagram, você ainda poderá mencionar ela em algum comentário. Entretanto, a menção não irá aparecer para a outra pessoa. Ela somente irá ver a menção, se estiver passando pelo post no Instagram e ver o seu comentário de forma aleatória, ou seja, é quase remota as chances da outra pessoa ver a sua menção.

Além disso, se a pessoa que bloqueou você alterar o seu @nomedeusuário, e você consiga descobrir esse novo login, é possível marcá-la em posts da sua própria conta.

Bloqueado só para comentários

É possível que uma determinada conta esteja bloqueada somente para comentários. Dessa forma, ao bloquear uma pessoa para impedir comentários, ela continuará vendo fotos e vídeos, entretanto, não conseguirá comentar. Por outro lado, qualquer comentário antigo não irá sumir automaticamente. Dessa forma, se você quiser que eles sejam apagados, é necessário que você mesmo o apague manualmente.

Instagram Direct e Curtidas

Vale mencionar que se você foi bloqueado, também não conseguirá enviar mensagens utilizando o Instagram Direct. Além disso, os seus comentários e curtidas antigas não será removidas das fotos e vídeos da pessoa automaticamente. Dessa forma, caso ela queira que os comentários sejam apagados, é preciso que ela faça isso manualmente. Por fim, você conseguirá ver as curtidas e comentários das pessoa que te bloqueou em posts de contas públicas ou contas que você segue na rede social.

