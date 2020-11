Porto Alegre Festas de casamento e outros eventos sociais voltam a ser proibidos em Porto Alegre a partir de segunda-feira

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2020

Medida foi tomada para evitar mais restrições à atividade econômica, no combate à pandemia. (Foto: EBC)

A partir desta segunda-feira (30), eventos sociais como festas de aniversário e casamento voltam a ser proibidos em Porto Alegre. Detalhadas no decreto 20.815, em edição-extra do Diário Oficial do município, a medida foi tomada pela prefeitura para evitar que sejam necessárias mais restrições à atividade econômica, no âmbito do combate à pandemia de coronavírus.

Além disso, em espaços particulares, fica obrigatório o distanciamento interpessoal de 2 metros, a exemplo do que já estava determinado para parques, praças e espaços abertos ao público. O documento pode ser conferido, de forma detalhada, no site oficial prefeitura.poa.br.

O Comitê Temporário de Enfrentamento ao Coronavírus alerta que o contágio segue acontecendo e que não é o momento de relaxar em relação às precauções de distanciamento social.

Esse apelo inclui o reforço ao pedido para que as pessoas não realizem encontros e confraternizações, tanto em locais públicos quanto privados. Na avaliação do colegiado, esses eventos têm contribuído para a transmissão do vírus, por não seguirem protocolos sanitários com frequência.

Ao anunciar as medidas, o Executivo municipal ressaltou que conta com apoio das entidades empresariais e comerciais na conscientização dos porto-alegrenses para a importância de se manter as práticas de higienização e não promover ou participar de aglomerações.

Acrescentou, ainda, que busca o apoio do MP (Ministério Público) e da BM (Brigada Militar) para que reforçar as operações de fiscalização da Guarda Municipal e de outros órgãos ligados à prefeitura, a fim de garantir o cumprimento das normas de distanciamento social.

Nesse sentido, a população pode contribuir com denúncias de irregularidades. Para isso, conta com os telefones 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura) e 190 (Brigada Militar).

Outras determinações

– Condomínios: áreas de uso comum em espaços fechados (salões de festas, academias, brinquedotecas etc) podem ser utilizadas simultaneamente apenas por pessoas que moram na mesma residência. Nos espaços abertos, o uso é restrito a moradores do condomínio.

– Ar-condicionado e ventilação: estabelecimentos com atividades liberadas, como restaurantes, bares, comércio e de serviços em geral, bancos, academias e clubes sociais, entre outros, precisam manter em dia a limpeza de equipamentos de climatização, além da circulação de ar cruzada ou sistema de renovação de ar. A mesma orientação vale para as escolas.

Situação epidemiológica

Conforme estatística divulgada na noite desta sexta-feira pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde), Porto Alegre registra desde março um total de pelo menos 56.849 pessoas infectadas pelo coronavírus, dos quais 1.522 morreram e 47.400 se recuperaram.

“Os serviços de UTI [Unidade de Terapia Intensiva] estão agora com 256 casos confirmados de Covid em adultos e outros dois em âmbito de pediatria. Há também 17 casos suspeitos de adultos e dois infantis.

(Marcello Campos)

