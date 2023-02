Inter “Fico muito feliz de voltar nessa semana de Gre-Nal”, diz Luiz Adriano em sua apresentação no Inter

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2023

O novo centroavante do Inter foi apresentado nesta terça-feira (28) Foto: Ricardo Duarte/Inter O novo centroavante do Inter foi apresentado nesta terça-feira (28) (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Após 16 anos, o centroavante Luiz Adriano foi apresentado no Inter. O jogador ficou emocionado ao retornar ao clube gaúcho e vestiu oficialmente a camisa 9 nesta terça-feira (28), na sala de entrevistas do estádio Beira-Rio. O atleta comentou inclusive sobre a possível estreia no clássico Gre-Nal pelo Gauchão.

O novo camisa 9 chegou em Porto Alegre na sexta-feira (24) e já participou normalmente dos treinamentos durante esta semana. Já liberado pelo BID, o jogador já pode estrear na Arena do Grêmio neste domingo (05).

Em sua entrevista coletiva, Luiz Adriano comentou que desembarcar no Beira-Rio em uma semana de clássico é um combustível a mais.

“Não tem coisa melhor que jogar um Gre-Nal, é um combustível a mais. Uma semana de Gre-Nal, poder jogar um Gre-Nal novamente, estar num jogo desse que para o Rio Grande do Sul. Fico muito feliz de voltar nessa semana de Gre-Nal”, disse Luiz Adriano.

No entanto, a tendência é que o camisa 9 comece no banco de reservas. O centroavante afirma estar bem fisicamente para a sua estreia. O técnico Mano Menezes ainda não demostrou qual seria a possível escalação.

Um dos motivos da apresentação do camisa 9 acontece no estádio Beira-Rio foi a presença do pai, irmão, esposa e filhos do atleta. Nas suas palavras iniciais, Luiz Adriano ressaltou a emoção de estar de volta ao clube que o revelou e ser apresentado em frente à sua família.

“Para mim está sendo muito emocionante estar aqui com meus familiares. Não tenho palavras de tão emocionado que estou de estar aqui com eles. Meu filho tem um mês e meio e está vivendo isso com o Inter. Estou feliz de estar aqui, ainda mais com esse apoio da família”, disse o jogador.

