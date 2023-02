Grêmio Luis Suárez matricula os filhos na Escola de Futebol do Grêmio

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A Escola de Formação do Grêmio recebe crianças entre sub-8 e sub-13 Foto: Carolina Ferrari/Grêmio A Escola de Formação do Grêmio recebe crianças entre sub-8 e sub-13 (Foto: Carolina Ferrari/Grêmio) Foto: Carolina Ferrari/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Suárez e Grêmio vivem uma lua de mel. Com isso, o centroavante gremista quis aproximar ainda mais a sua família do clube gaúcho. Os dois filhos do camisa 9, Benjamim e Lautaro, foram matriculados na Escola de Formação do Grêmio antes da viagem para Brasília para a partida contra o Campinense pela Copa do Brasil.

Lautaro, de quatro anos, e Benjamin, de nove anos, passam a fazer parte das escolinhas do Tricolor. A escola é afastada da Arena do Grêmio. Fica na Zona sul de Porto Alegre, na margem do Guaíba, em frente ao Barra Shopping Sul. A escola abriga crianças que ainda não possuem idade para as categorias de base. Suárez tem se mostrado cada vez mais adaptado na Capital gaúcha.

Na temporada passada, o volante Lucas Leiva também matriculou os filhos para jogar no clube gaúcho. Leiva é amigo de Suárez desde a época do Liverpool.

Além dos meninos, o uruguaio tem mais uma filha, mais velha, Delfina, de 12 anos. No momento em que o centroavante foi apresentado, na Arena, o jogador se emocionou quando seus filhos entraram em campo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/luis-suarez-matricula-os-filhos-na-escola-de-futebol-do-gremio/

Luis Suárez matricula os filhos na Escola de Futebol do Grêmio