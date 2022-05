Esporte Fifa divulga comercial da Copa do Mundo do Catar e revela slogan do torneio

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2022

"Now is All" é o slogan escolhido pela entidade máxima do futebol para o Mundial.

A Fifa lançou, nesta quinta-feira (26), uma peça publicitária sobre a Copa do Mundo do Catar. A entidade máxima do futebol dá o pontapé para a divulgação do país do Oriente Médio, que sediará pela primeira vez em sua história um Mundial. O torneio tem início no dia 21 de novembro e a final prevista para 18 de dezembro.

No vídeo, ganham destaque as belezas naturais do Catar, como deserto e cavernas. Também aparecem imagens dos novos estádios construídos especialmente para a Copa, assim como outros importantes símbolos arquitetônicos de Doha. O comercial se guia pelo despertar dos catarianos para o maior evento esportivo. Há algumas referências ao Brasil na peça, com aparições de Neymar e da torcida comemorando um gol.

O comercial também aproveita a oportunidade para lançar o slogan oficial da Copa do Mundo do Catar. A organização do evento, junto com a Fifa, escolheram a expressão em inglês “Now is All”, que em tradução livre significa “Agora é tudo”.

“Now is All celebra quando o tempo para e o mundo prende a respiração. Quando os pulsos aceleram e todas as emoções e experiências que levaram ao Agora se conectam. É quando vivemos nosso sonho, realizamos nosso destino – e somos donos do momento”, explica a Fifa a respeito do slogan.

Brasil 2014

Na Copa do Mundo do Brasil, de 2014, o slogan utilizado foi “Juntos num só ritmo”. Até o mês de novembro a Fifa planeja uma série de ações para divulgação do Mundial do Catar. Os torcedores devem ser recrutados novamente para a escolha das frases que estarão estampadas nos ônibus que levarão as delegações aos estádios.

Covid

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que está trabalhando “muito próximo” da Fifa para limitar a transmissão de covid na Copa do Mundo do Catar. Este será o primeiro grande evento esportivo aberto ao público desde o arrefecimento da pandemia.

Ahmed al Mandhari, diretor da OMS no Oriente Médio, disse em entrevista coletiva virtual que tanto o órgão quanto às autoridades do Catar vão buscar garantir que as medidas sanitárias estejam em vigor durante o Mundial. A intenção é proteger os turistas não só da covid, mas de outras doenças infecciosas emergentes.

“Como parte do mandato da Organização Mundial da Saúde para promover a saúde e o bem-estar, estamos trabalhando com a Fifa e o Catar para usar este evento global como uma oportunidade de aumentar a conscientização sobre estilos de vida saudáveis. Isso entre todas as faixas etárias em todo o mundo”, afirmou.

