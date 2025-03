Brasil Filha do ex-presidente nacional do PTB Roberto Jefferson segue o exemplo de Eduardo Bolsonaro e se muda para os Estados Unidos

Por Redação O Sul | 29 de março de 2025

A ex-deputada, que está nos EUA desde o mês passado, informou que está em busca do visto E-B1, categoria relacionada a residência permanente e baseada em emprego nos Estados Unidos.(Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

Filha de Roberto Jefferson, a advogada e ex-deputada federal Cristiane Brasil seguiu os passos de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e decidiu se mudar para os Estados Unidos. Por meio de um vídeo postado nas redes sociais, ela disse ter “cansado” da política no Brasil e que “não aguenta mais ser vítima da Justiça no País”.

“Você deve estar se perguntando: o que que a Cristiane Brasil está fazendo nos Estados Unidos? E obvio, não é? Cansei de ser maltratada pela imprensa brasileira. Cansei de ser vítima da justiça do Brasil, por coisas que eu não fiz”, diz a ex-parlamentar na gravação.

Cristiane, que está nos Estados desde o mês passado, informou que está em busca do visto E-B1, categoria relacionada a residência permanente e baseada em emprego nos Estados Unidos. De acordo com ela, o país é “a terra da liberdade, do respeito à sua opinião”.

Eduardo Bolsonaro

O filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro também decidiu tirar uma licença de quatro meses da Câmara e passar uma temporada bos Estados Unidos.

No último dia 18 de março, Eduardo Bolsonaro anunciou que pediu licença de seu mandato na Câmara dos Deputados alegando ter “novas missões” em território americano.

“Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e aos seus truques sujos. Da mesma forma que assumi o mandato parlamentar para representar minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir representando esses irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar, sem remuneração, para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos”, anunciou Eduardo no fim da manhã da terça-feira (18).

Na sexta-feira que vem, o STF volta a julgar um recurso do deputado num processo de danos morais movido pela jornalista Patrícia Campos Mello em que ele já foi condenado em todas as instâncias. A indenização é de R$ 88 mil.

O julgamento havia sido interrompido por um pedido de vista de André Mendonça, em 19 de fevereiro. Dois votos já foram dados contra Eduardo, os de Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes.

O caso está sendo decidido no plenário virtual — em que os ministros apenas depositam seus votos, sem debates — e se estenderá até o dia 11.

Em 2020, numa live exibida no extinto canal de Allan dos Santos no YouTube, Eduardo Bolsonaro afirmou que Patrícia “tentava seduzir (fontes) para obter informações que fossem prejudiciais ao presidente Jair Bolsonaro”. Como se não bastasse, Eduardo reproduziu a calúnia em suas redes sociais. As informações são dos portais Metrópoles e O Globo.

