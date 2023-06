Geral Filho do presidente dos Estados Unidos faz acordo com a Justiça e se declara culpado de sonegação de impostos

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2023

Hunter Biden, filho de Joe Biden, declarou-se culpado de duas acusações. (Foto: Reprodução)

Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou-se culpado de duas acusações, referentes a sonegação de impostos federais e posse ilegal de arma, disseram os promotores nesta terça-feira (20).

“O presidente e a primeira-dama amam seu filho e o apoiam enquanto ele continua reconstruindo sua vida. Não faremos mais comentários”, reagiu a Casa Branca em um comunicado.

O promotor especial David Weiss afirmou que Hunter Biden, de 53 anos, fez um acordo com o Departamento de Justiça após admitir sua responsabilidade em ambos os casos.

Segundo Weiss, Biden concordou em se declarar culpado de “duas acusações de falta de pagamento intencional de imposto de renda federal”.

De acordo com a acusação, Biden não apresentou suas declarações de imposto a tempo sobre ganhos de mais de 1,5 milhão de dólares em 2017 e 2018 (cerca 5,81 milhões de reais na cotação de 2018).

Nos dois anos, ficou devendo mais de 100.000 dólares em impostos de renda (387 mil dólares).

Cada acusação pode levar a até 12 meses de prisão e uma multa até 100.000 dólares ou o dobro do que ganharia ao infringir a lei vigente.

Segundo Weiss, Hunter Biden também precisou responder a outra acusação por “posse de arma de fogo por pessoa que consome ilegalmente ou é dependente de substância controlada”.

No passado, o filho do presidente admitiu lutar contra o alcoolismo e consumo abusivo de drogas.

No entanto, Hunter não será processado pela acusação relacionada à arma de fogo, embora esteja sob o que é chamado de “desvio pré-julgamento”, que muitas vezes envolve estar sujeito a aconselhamento profissional ou reabilitação.

Christopher Clark, seu advogado, confirmou em nota à imprensa americana que “Hunter assumirá a responsabilidade por dois casos de crimes de menor potencial ofensivo por não apresentar pagamentos de impostos”.

“Sei que Hunter acredita que é importante assumir a responsabilidade por este erros que cometeu durante um período de confusão e dependência em sua vida”, destacou Clark. “Ele espera continuar com sua recuperação e seguir adiante”, afirmou.

O ex-presidente Donald Trump (2017-2021), que enfrenta uma série de casos na Justiça, considerou em reação publicada em sua rede “Truth Social” que Hunter Biden recebeu apenas uma “multa” e afirmou que o sistema judicial está “quebrado”.

Trump aspira vencer as primárias republicanas para desafiar novamente Joe Biden, que já se lançou como pré-candidato na corrida pela Presidência em 2024.

O filho mais novo do presidente democrata — o mais velho, Beau, morreu em 2015 de câncer no cérebro — descreveu seus problemas de dependência do álcool e de outras drogas, principalmente o crack, em um livro publicado em 2021.

Nesse livro, Hunter Biden, ex-advogado e empresário que se tornou artista, também afirma que atualmente está longe do álcool e das drogas.

O presidente sempre o apoiou publicamente. Durante um acalorado debate com Trump antes da eleição presidencial de 2020, na qual ele venceu, disse estar “orgulhoso” dele.

Além disso, Biden rejeitou as acusações de corrupção da oposição republicana no Congresso, que acusou Hunter por supostos negócios irregulares na Ucrânia e na China enquanto seu pai era vice-presidente, na época do governo de Barack Obama (2009-2017).

“Meu filho não fez nada de errado”, disse ele em entrevista à televisão MSNBC em maio. “Eu confio nele”, enfatizou. As informações são da agência de notícias AFP.

