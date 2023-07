Geral Filho que se passou pela mãe morta e roubou 350 mil reais do pai é preso na Inglaterra

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Tribunal inglês condenou Daniel Cuthbert a dois anos de prisão. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um tribunal inglês condenou a dois anos de prisão um homem que se passou pela mãe morta para roubar £ 56 mil (cerca de R$ 350 mil) do próprio pai. O golpista foi detido na última quinta-feira (13), em Northamptonshire (Inglaterra). Segundo as autoridades, Daniel Cuthbert, de 42 anos, roubou as economias guardadas em conta bancária durante 14 meses, entre 2017 e 2018.

Para solicitar transferências de dinheiro, a investigação apontou que Daniel ligava para a agência bancária fingindo ser o pai, que não teve o nome divulgado. Em pelo menos nove vezes, ele também telefonou forjando uma voz feminina, se passando pela própria mãe, que havia morrido alguns meses antes do início dos golpes.

Essas transferências fizeram com que o pai do golpista perdesse a própria casa como resultado das dívidas acumuladas.

De acordo com a polícia, em meados de 2017, a vítima notou pela primeira vez atividades suspeitas. Confrontou o filho, porém optou por acreditar nele, visto que “ainda estava se recuperando da perda da sua esposa”. No início do ano seguinte, o pai recebeu o comunicado afirmando que ele perderia a casa em razão das dívidas em atraso, das quais ele nada sabia.

“Este foi um abuso de confiança realmente desprezível por parte deste homem que representou falsamente seu pai e até mesmo sua falecida mãe”, afirmou o sargento Mike Rogers, da Equipe de Crimes de Volume da Força da polícia de Northamptonshire.

“Cuthbert foi preso e agora terá muito tempo para refletir sobre suas ações. Esperamos que isso encerre a terrível provação pela qual a vítima passou apenas alguns meses depois de perder sua esposa”, disse. As informações são do jornal Extra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/filho-que-se-passou-pela-mae-morta-e-roubou-350-mil-reais-do-pai-e-preso-na-inglaterra/

Filho que se passou pela mãe morta e roubou 350 mil reais do pai é preso na Inglaterra

2023-07-14