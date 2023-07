Geral Ladrão ora, faz doação e rouba 500 vezes o valor ofertado em templo

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Em vídeos que circulam nas redes sociais, o homem é visto quebrando a fechadura da caixa de ofertas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dez rúpias indianas. Este foi o valor doado por um homem para um templo em Dharuhera (Índia) antes de ele mesmo fugir com outras 5 mil rúpias (cerca de R$ 290) por volta de 20h30min do último dia 8. Mas antes de pegar o dinheiro, o ladrão religioso fez uma oração frente a uma imagem do deus-macaco Hanuman, para o qual outros fiéis também haviam depositado ofertas. De acordo com a tradição hindu, Hanuman, encarnação do poderoso deus Shiva, ensina muito sobre altruísmo e a doação.

A polícia indiana, de acordo com o jornal local “Dainik Bhaskar”, está atuando na identificação e na localização do homem a partir de imagens das câmeras de segurança.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, o homem é visto quebrando a fechadura da caixa de ofertas. A filmagem surpreendeu as pessoas responsáveis pelo templo em razão do método do roubo, que aconteceu após recitar a oração “Hanuman Chalisa”.

Na denúncia feita à polícia, o sacerdote Ramniwas afirmou que estava trabalhando nas dependências do templo no dia do roubo e que havia fechado as portas do local ao fim do dia. Ele, porém, só foi perceber que a caixa de doações estava quebrada no dia seguinte.

Foi assim que o comitê responsável pelo templo, verificou as imagens da câmera, as quais mostram o homem sentado enquanto adorava ao deus hindu.

Na filmagem, outros devotos também são vistos no local se aproximando da imagem e depositando as doações. Em dado momento, o homem tirou dinheiro da bolsa e colocou na caixa de doações. Depois, ele quebrou a caixa de doação, tirou o dinheiro, colocou as notas dentro da camisa e deixou o local. As informações são do jornal Extra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/ladrao-ora-faz-doacao-e-rouba-500-vezes-o-valor-ofertado-em-templo/

Ladrão ora, faz doação e rouba 500 vezes o valor ofertado em templo

2023-07-14