Que trio!!! Marcello Novaes usou sua conta nas redes sociais para mostrar seus filhos, Pedro e Diogo, nesta sexta-feira (07).

Pedro Novaes, 23 anos, é fruto da união com a atriz Letícia Spiller, e Diogo, 25 anos, do casamento com a empresária Sheyla Beta.

Ele, que está passando a quarentena no sítio no interior do Rio de Janeiro, apareceu no clique com os fios dos cabelos brancos. “Acorda, família”, escreveu na legenda.

Nos comentários no Instagram, o eterno galã ganhou elogios, assim como os filhos. “Clones do pai”, escreveu uma seguidora nas redes. “Parecem irmãos”, elogiou outra”.

Pedro se divide entre as gravações da novela Malhação: Toda Forma de Amar, em que vive o protagonista Filipe e os compromissos com a banda Fuze, da qual é baterista. Diogo, filho mais velho do ator, também faz parte do grupo musical.

Amigos

Após 11 anos de relação, Letícia Spiller e Marcello Novaes são muito amigos e até já dividiram cena juntos em novelas após a separação.