Após passar por uma cirurgia para retirada de uma lesão no cérebro, no dia 11 de novembro do ano passado, Glória Maria está se sentindo cada dia melhor e mais feliz. Coisa que fez questão de deixar claro em seu Instagram nesta sexta-feira (07).

Ao compartilhar a arte digital acima, onde aparece toda musa em um trono, como uma rainha ou deusa, a jornalista revelou aos internautas estar experimentando as alegrias do renascimento – de tão animada com o novo momento, ela até comemorou a chegada do fim de semana.

“Sabe voltando a viver, voltando a ser feliz de verdade, mesmo em tempos sombrios? DEUS gosta mesmo de mim! Já estou até sextando rsrsrsrsrs. Obrigada @atilabrittoo Adorei sua arte! Coloriu e alegrou mais o meu dia! Um presente!”, escreveu.

Famosa por fazer grandes matérias de viagens para o Globo Repórter, a apresentadora confessou que tem saudades de rodar o mundo. Agora saudável, Gloria disse que está forte o suficiente para voltar a “descobrir” o novo mundo pós pandemia.

“A vida é única. Ninguém pode viver a vida pelo outro. Tive que operar e saí dessa. Pouca gente imaginava que eu sairia, mas eu saí e saí bem. Estou inteira, recuperada, pronta para descobrir esse mundo novo que vai surgir dessa loucura toda que a gente está vivendo”, concluiu.