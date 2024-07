Dicas de O Sul Filmes africanos são exibidos na Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2024

Mostra apresenta uma viagem cinematográfica pelo continente africano, com uma seleção de filmes realizados entre 1964 e 2023

Em Porto Alegre, a Cinemateca Capitólio retomou a programação Volta ao Mundo – Diálogos Africanos, interrompida durante o período de inundações na cidade. Até o dia 16 de julho, a mostra apresenta uma viagem cinematográfica pelo continente africano, com uma seleção de filmes realizados entre 1964 e 2023 por cineastas de Costa do Marfim, Madagascar, Congo, República Centro-Africana, Guiné, Cabo Verde, Somália, Níger, Guiné-Bissau, Egito e Tunísia. O valor do ingresso é de R$ 10. Mais informações aqui.

Centenário de Marlon Brando

Até o dia 14 de julho, a Cinemateca Capitólio celebra o centenário de Marlon Brando, uma das figuras míticas da história do cinema, com exibições do faroeste A Face Oculta, seu único trabalho como diretor em longa-metragem. O valor do ingresso é R$ 10.

Sessão Vagalume

A Sessão Vagalume do mês de julho vai transformar a Cinemateca Capitólio em uma grande fábrica de chocolates para as crianças. Nos dias 6 e 7 de julho, às 15h, será exibida a versão dublada de A Fantástica Fábrica de Chocolate, de Tim Burton. O valor do ingresso é R$ 4.

Cineclube Academia das Musas

No domingo (7), às 17h, o Cineclube Academia das Musas apresenta uma sessão comentada de La Chimera, longa-metragem mais recente da diretora italiana Alice Rohrwacher. Após a exibição, ocorre um debate mediado por integrantes do coletivo que pesquisa obras dirigidas por mulheres ao longo da história do cinema. O valor do ingresso é R$ 10.

Programação

Sexta-feira, 5 de julho

15h – Josepha + Nós, Estudantes

17h – A Capela

19h – A Face Oculta

Sábado, 6 de julho

15h – Sessão Vagalume: A Fantástica Fábrica de Chocolate

17h – Amal

19h – Ashkal – A Investigação de Túnis

Domingo, 7 de julho

15h – Sessão Vagalume: A Fantástica Fábrica de Chocolate

17h – Cineclube Academia das Musas: La Chimera

Terça-feira, 9 de julho

15h – Ashkal – A Investigação de Túnis

17h – O Acidente + Tabataba

19h30 – Verissimo + debate

Quarta-feira, 10 de julho

15h – A Capela

16h30 – A Face Oculta

19h – Josepha + Nós, Estudantes

