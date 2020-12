Saúde Fiocruz realizará a entrega final de documentos para registro da vacina de Oxford até 15 de janeiro

30 de dezembro de 2020

A presidente da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), Nísia Trindade, afirmou nesta quarta-feira (30) que a entrega final de documentos para registro da vacina de Oxford no Brasil deve ser feita até 15 de janeiro.

“O nosso registro já está sendo submetido com a perspectiva de entrega final de documentos até a data de meados de janeiro, de 15 de janeiro”, disse a presidente. A previsão é de que o primeiro lote de 1 milhão de doses do imunizante contra o coronavírus seja entregue ao Brasil entre 8 e 12 de fevereiro.

A afirmação foi feita durante a cerimônia de entrega de R$ 20 milhões da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro à Fiocruz para combate à Covid-19.

A vacina de Oxford é uma das quatro testadas no Brasil, que tem um contrato de compra e de transferência de tecnologia do imunizante. A vacina será produzida em solo brasileiro pela Fiocruz, mas ainda precisa de aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

“É um dia histórico, pois é mais um elemento de esperança diante de uma situação de grande sofrimento. Uma esperança que vem da ciência e vem de uma visão de saúde pública. Porque a vacina não é só eficaz, mas adequada para países de população do tamanho do nosso, com as suas diferenças regionais e sociais. É uma vacina adequada para o nosso Sistema Único de Saúde”, disse a presidente da Fiocruz.

O Reino Unido aprovou, nesta quarta-feira, a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca para uso na sua população. O país é o primeiro a conceder a aprovação a esse imunizante. A previsão é de que as doses comecem a ser aplicadas na segunda-feira (04) em grupos de risco.

