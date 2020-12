Rio Grande do Sul Novo Ciclo do Programa Saúde na Escola no RS recebe adesão até 16 de fevereiro

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2020

A Secretaria da Educação do RS, por meio do PSE (Programa Saúde na Escola), solicita a todas às Secretarias Municipais de Saúde a atualização e a adesão ao novo ciclo do PSE, que recebe inscrições até 16 de fevereiro de 2021.

A iniciativa, que renova a Portaria 1.055 do governo federal, busca contribuir para a formação integral dos estudantes de rede pública por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.

Atualmente, no Rio Grande do Sul, há 4.454 escolas participantes e cerca de 1 milhão de estudantes beneficiados. No caso de creches, são 1.377 instituições de ensino pactuadas e 87.801 alunos atendidos.

Conforme a coordenadora estadual do PSE, Carem Fortunato, é importante que os municípios renovem a participação e deem continuidade às ações nas instituições de ensino do Estado, principalmente pela importância da conscientização sobre os protocolos sanitários e medidas de prevenção ao coronavírus.

“A adesão e a atualização dos municípios ao novo ciclo do PSE é fundamental para o bem-estar dos nossos estudantes. Principalmente para orientar e proteger a comunidade escolar da pandemia de coronavírus”, acrescentou Carem.

O PSE foi instituído em 2007. A articulação entre estabelecimentos de ensino e Rede Básica de Saúde é a base do programa. O objetivo é desenvolver políticas públicas de saúde e educação voltadas a crianças, adolescentes, jovens e adultos, promovendo saúde e educação integral.

Entre as principais atividades, estão ações de combate ao Aedes aegypt, a prevenção do uso de drogas e álcool e de doenças sexualmente transmissíveis, saúde bucal, auditiva e ocular, acompanhamento vacinal e alimentação saudável.

