30 de dezembro de 2020

Pandemia de coronavírus provocou o isolamento social

Que o comportamento da população mundial mudou com a pandemia, todo mundo sabe. O que chama a atenção, no entanto, é que, além das mudanças em termos restritivos de combate à doença, como as restrições no comércio e eventos sociais, outras manifestações se mostraram inéditas nas vidas de muitas pessoas.

Momentos de demasiado stress, até àqueles que não aderiram aos cuidados e parecem não ter medo do vírus e de transmiti-lo, se fizeram presentes em muitos casos que viralizaram como o próprio coronavírus pela internet.

É estarrecedor que a década de 20 tenha iniciado trazendo um cenário de situações extremas e de risco real às pessoas. Por isso, para este 2021 que se apresentará, imaginemos que a ciência encontra o que o ser humano necessita, mas o ser humano pode ter percebido as dificuldades do cobiçado poder absoluto.

* Julio Wortmann, psicólogo

