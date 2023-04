Futebol Flamengo anuncia a contratação do técnico Jorge Sampaoli

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2023

Contrato com o treinador argentino vai até o fim de 2024. (Foto: Reprodução de vídeo)

O Flamengo tem novo técnico. O clube anunciou em suas redes sociais o acordo com o argentino Jorge Sampaoli, até o fim de 2024. O treinador está na Espanha, onde resolvia sua saída do Sevilla, e deve chegar ao Rio ainda neste fim de semana.

O nome virou consenso entre os dirigentes rubro-negros após os resultados recentes e a incerteza pelo futuro de Jorge Jesus.

O movimento é uma mudança na postura de espera por Jorge Jesus. Mesmo sem unanimidade interna, o Fla deu uma semana para definir o futuro com o Mister, prazo que dependia de uma avaliação de risco. Após a derrota para o Maringá, na última quinta-feira (13), pela Copa do Brasil, a diretoria decidiu seguir em frente.

Currículo no Brasil

Jorge Sampaoli é argentino, mas começou o sucesso no futebol no Chile, a partir de 2011, quando conquistou a Copa Sul-Americana com a Universidad do Chile – na campanha, eliminou o Flamengo nas oitavas de final com direito a uma goleada por 4 a 0 no Rio de Janeiro.

Em 2012, assumiu o comando da seleção chilena e conquistou em 2015 a primeira Copa América da história do país. Em 2016, teve a primeira chance na Europa, no comando do Sevilla. A passagem foi rápida, e o destino seguinte foi a seleção da Argentina.

Na Gávea, o treinador é credenciado pelo estilo de jogo, a experiência no futebol brasileiro e o entusiasmo do presidente Rodolfo Landim. Em 2019, no comando do Santos, ele foi o maior desafiante do Flamengo de Jorge Jesus e terminou o Brasileirão na vice-liderança. No ano seguinte, levou o Galo ao terceiro lugar.

Os resultados positivos no Brasil o levaram de volta à Europa. Primeiro ao Olympique de Marselha, da França, onde ficou por pouco mais de uma temporada, teve bons números e pediu demissão após desentendimento com a diretoria. O último trabalho foi uma volta ao Sevilla, mas a passagem durou apenas cinco meses. Ameaçado de rebaixamento, o clube demitiu Sampaoli no dia 21 de março.

Jorge Jesus

Desde a demissão de Vítor Pereira, o Flamengo definiu dois focos: o sonho por Jorge Jesus e a chance factível de contratar Sampaoli. Pela idolatria, o português levou preferência inicialmente, mas o clube estava ciente da postura do treinador e da dificuldade em conciliar prazos.

O Mister tem contrato com o Fenerbahçe até o fim de maio. Nas primeiras conversas, o português não se mostrou solícito para abandonar o clube turco na reta final da temporada por lá. A equipe está na briga pela copa e pelo campeonato nacionais. Pelo lado rubro-negro, a espera até junho sempre foi avaliada como improvável.

Por isso, o Fla fez a primeira proposta ao Mister, mas manteve o alternativa argentina no radar, com contatos iniciais. Na quinta, vazou áudio em que Jesus admitia o contato com a diretoria rubro-negra e dizia que pediu para o clube esperar o fim de seu contrato na Turquia.

Na Gávea, parte da ala política defendia desde o início da semana o avanço por Sampaoli como prioridade, até pelas condições. O que acabou se concretizando.

