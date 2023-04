Futebol Novo técnico do Flamengo, Sampaoli já goleou o seu novo time por 4 a 0 em três jogos

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2023

Ao todo, Sampaoli disputou cinco jogos contra o Fla, por Atlético-MG, Santos e Universidad de Chile, e venceu quatro. (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Depois de período de incerteza, o Flamengo tomou um rumo e contratou Jorge Sampaoli para assumir a equipe. A diretoria rubro-negra tentou negociar o retorno de Jorge Jesus, mas optou pelo argentino após as tratativas com o português virarem “novela'”. Um fato curioso sobre o novo comandante é o excelente retrospecto diante do Clube da Gávea.

Ao todo, Sampaoli disputou cinco jogos contra o Flamengo, por Atlético-MG, Santos e Universidad de Chile, e venceu quatro. Três triunfos, inclusive, foram goleadas por 4 a 0, uma por cada equipe, enquanto o único revés veio justamente diante do Rubro-Negro comandado por Jorge Jesus, no primeiro turno do Brasileirão de 2019.

Universidad de Chile

A passagem do argentino pela Universidad de Chile foi marcada por grandes vitórias e um excelente time, comandado por Eduardo Vargas, Charles Aranguíz e Marcelo Díaz. Um desses triunfos históricos veio diante do Flamengo que, na época, tinha Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves e Deivid. “La U”, de Sampaoli, venceu os dois confrontos pela Copa Sul-Americana: 4 a 0 na ida, no Rio de Janeiro, e 1 a 0 em Santiago.

Santos

O primeiro clube de Sampaoli no Brasil foi o Santos, logo depois de deixar a seleção da Argentina. A campanha foi surpreendente, desbancando rivais importantes como Palmeiras e Atlético-MG e terminando o Campeonato Brasileiro na segunda posição, atrás apenas do próprio Flamengo, comandado por Jorge Jesus.

Foram dois encontros entre Sampaoli e Flamengo em 2019, ambos pela liga nacional, com uma vitória para cada lado. No primeiro turno, as equipes se enfrentaram no Maracanã, valendo a liderança da competição, e o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 com um golaço de Gabigol. Na segunda metade, no entanto, Sampaoli sorriu com goleada por 4 a 0, na Vila Belmiro, com a equipe de Jorge Jesus já campeã e com as atenções focadas no Mundial de Clubes.

Atlético-MG

Mesmo após uma excelente temporada pelo Santos, Sampaoli deixou o litoral paulista e rumou para Belo Horizonte, mais especificamente a cidade do Galo. Pelo Atlético-MG, o treinador argentino entregou mais uma boa temporada, mas não conseguiu converter o ótimo elenco da equipe mineira em campeão.

Diante do Flamengo, apenas uma partida: vitória no Maracanã pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano, que teria o Rubro-Negro como campeão. Curiosamente, ele ainda estava no Atlético-MG no segundo turno, mas cumpriu suspensão após ser expulso e acompanhou a goleada por 4 a 0, que derrubou Domènec Torrent, dos camarotes do Mineirão.

Sampaoli chega ao Rio de Janeiro neste domingo (16) para assinar com o Rubro-Negro. Sua estreia no comando do Flamengo está marcada para esta quarta-feira (19), diante do Ñublense, no Maracanã. A partida é válida pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores e será disputada às 21h30 (de Brasília).

2023-04-15