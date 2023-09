Esporte Flamengo anuncia a demissão de Jorge Sampaoli

Maus resultados e o vice-campeonato da Copa do Brasil culminaram com a demissão do treinador. Foto: Divulgação/Flamengo

O argentino Jorge Sampaoli não é mais o técnico do Flamengo. A diretoria rubro-negra marcou uma reunião para a noite desta quinta-feira (28), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e definiu os últimos detalhes. O encontro que sacramentou a demissão não durou mais do que dez minutos.

A perda da Copa do Brasil para o São Paulo no último domingo (24) no empate em 1 a 1 no Morumbi foi a gota d’água na relação entre torcida, Sampaoli e diretoria.

O comandante rubro-negro já estava pressionado no cargo algumas semanas, e muitas alas do Flamengo já queriam a sua demissão. Apesar disso, o presidente Rodolfo Landim era o único apoiador para a permanência dele e o bancou para as finais da Copa do Brasil, mas com a perda do título ficou inviável a permanência do argentino.

O documento de rescisão de contrato já estava feito e os detalhes burocráticos também já tinham sido bem alinhados.

Vale ressaltar, que o Flamengo vai pagar ao treinador argentino algo próximo de R$ 9 milhões para rescindir o vínculo. Existe um entendimento de que ele não conseguirá mais dar resultados com atual elenco.

“Foi bem rápida, bem tranquila. Um advogado e mais uma outra pessoa. Foi bem rápida até pelo assunto. Vamos lá, vida que segue, vamos fazer o que temos que fazer” afirmou o vice de futebol Marcos Braz, que ainda negou ter aberto conversas para contratar Tite.

Além de Sampaoli, saem do Flamengo o coordenador Gabriel Andreata, Cristian Roberto Aran (auxiliar), Diogo Meschine (auxiliar), Marcos Fernández (preparador físico e filho de Pablo Fernández), Nicolás Maidana (preparador físico) e Ezequiel Scher (analista).

