Celebridades Flavia Alessandra corta os cabelos de Otaviano Costa: “Cliente exigente”

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O processo foi registrado pelos dois em vídeo publicado no canal do Youtube do apresentador Foto: Reprodução/Instagram O processo foi registrado pelos dois em vídeo publicado no canal do Youtube do apresentador. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Flavia Alessandra e Otaviano Costa se aventuraram em mais um corte de cabelo em casa, durante a pandemia do coronavírus. O processo foi registrado pelos dois em vídeo publicado no canal do Youtube do apresentador.

Segundo Otaviano, Flavia já havia cortado seu cabelo durante a quarentena, em casa, porém na primeira vez contou com auxílio do cabeleireiro Marcos Proença, que indicou os processos corretos por meio de videochamada. Desta vez, decidiram fazer sozinhos.

No Instagram, Flavia comentou sobre o novo corte. “Bom… se o cliente voltou, foi porque gostou, não acham? Vídeo novo no canal com mais essa aventura capilar desse cliente exigente @otaviano! Será que deu trabalho?”, disse ela.

Já no vídeo, Otaviano se mostrou apreensivo. “Estou morrendo de medo, gente, pelo amor de Deus”, disse o apresentador, bem-humorado.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades