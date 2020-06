Celebridades Fernanda Paes Leme revela que foi internada recentemente e que fará cirurgia

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Atriz comentou em seu Instagram que teve muitas sequelas do coronavírus Foto: Divulgação/TV Globo Atriz comentou em seu Instagram que teve muitas sequelas do coronavírus. (Foto: Divulgação/TV Globo) Foto: Divulgação/TV Globo

Fernanda Paes Leme surpreendeu os fãs ao contar os motivos que a fez ficar um pouco distante das redes sociais nos últimos dias. Na manhã deste sábado (27), a atriz revelou que foi internada recentemente por conta de sequelas do coronavírus e contou, inclusive, que terá que fazer uma cirurgia em breve.

“Estava sumida, não aparecia mais nos stories. Eu falei no meu Twitter esses dias que a minha imunidade não estava boa. Que eu sentia que depois que eu tive o corona nada voltou como era antes. Realmente. Sinto isso, tive várias coisas depois, como conjuntivite, sinusite, quadros de sinusite que nunca tive parecidos. De não passar nunca”, começou ela.

Na sequência, ela revelou que foi hospitalizada recentemente. “Eu estava no hospital, fiquei internada por dois dias. Uma inflamação no intestino, gastrite. Tem muito a ver com o emocional, também, e com as coisas que não posso comer e acabo comendo. A minha alimentação tem que voltar a ser mais regrada. É muito difícil, neste momento de pandemia. A gente acaba querendo compensar, descontando na comida. Querendo comer coisas deliciosas e tal, para ficar um pouco mais feliz. Isso acontece”, explicou.

Apesar de ter sido internada há pouco tempo com os problemas intestinais, Fernanda explicou, também, que esta já é uma luta que enfrenta há algum tempo. “Infelizmente eu tenho já. Já tive síndrome do intestino irritado e já tive vários problemas gástricos há anos. Sim, eles voltam. Vou cuidar dessa parte de novo”, contou.

Cirurgia em breve

Com todos os problemas que passou recentemente, Fernanda ainda teve um novo baque ao descobrir que terá que enfrentar a mesa de operação. “Também descobri o que? Pedras na vesícula. Olha que legal. Muitas pedras na vesícula e farei uma cirurgia em breve. Mas está tudo bem comigo. Já saí do hospital”, disse.

A atriz está em São Paulo com apoio da família. “Por conta dessa minha declaração, que falei que a minha imunidade não tinha voltado a ser a mesma, me fizeram várias perguntas. Eu não tenho muito o que responder. Sinto, dentro de mim, que não voltou. Não está normal. Decorrente a tantas coisas acontecendo, é meio que uma resposta. Mas estou em São Paulo, bem cuidada pela minha família”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades