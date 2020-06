Magazine Sandy e Junior comemoram data de estreia do documentário

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2020

Em sua postagem no Instagram, Sandy escreveu sobre o orgulho que sentia ao acompanhar a trajetória da dupla com o irmão Foto: Reprodução/Instagram

Após o anúncio da data de estreia do documentário da dupla, no dia 12/07, no Globoplay, Sandy e Junior celebraram através de suas redes sociais e anunciaram que o DVD do show “Nossa História” chega às lojas no mesmo mês, dia 17/07.

Em sua postagem no Instagram, Sandy escreveu sobre o orgulho que sentia ao acompanhar a trajetória da dupla com o irmão.

“Que sorte a minha ter tido a oportunidade de reviver tudo isso nos shows da turnê e contando essa história nesse documentário tão especial, detalhado, completo, tão honesto e fiel a mim e à outra metade disso tudo, meu eterno parceiro, meu irmão. Que sorte a nossa poder dividir isso com toda essa gente linda que acompanhou tudo e que ainda torce por nós. Tenho muito orgulho da nossa trajetória e muito amor por ela toda. E agora, mais do que nunca, depois de passear de novo por tudo que construímos juntos [e de escrever o capítulo final dessa história], eu digo e reafirmo: eu faria tudo de novo”.

Em seu perfil, Junior disse que ficou emocionado com o resultado. “Tô muito feliz que estão chegando os lançamentos, porque tô louco pra que vocês vejam logo! [risos] Foi tudo feito com tanto amor, junto com uma equipe incrível, que mergulhou num arquivo pessoal gigantesco e o resultado me emocionou demais! Não vejo a hora de ver tudo isso solto no mundo! Aguardem!”, escreveu.

