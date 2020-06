Magazine Flavia Pavanelli relembra depressão: “Não me dava tempo e não me respeitava”

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

Flavia Pavanelli abriu o coração durante bate-papo em live no Instagram e relembrou o período em que passou por uma depressão. A atriz e influenciadora digital explicou que fala sobre o assunto, na atualidade, para ajudar o seu público.

“Sou muito transparente. Falo abertamente sobre tudo o que aconteceu na minha vida, como a depressão”, começou ela, detalhando na sequência o que sentiu na época em que foi diagnosticada.

“Senti mesmo [a depressão] forte no meio do ano passado e, no final do ano, senti um baque grande. Por sempre trabalhar muito, não me dava tempo e não me respeitava. Em determinado momento, passei a não ter mais prazer pelo que fazia, abria minha agenda e seguia a rotina, e repetia no dia seguinte. Foi difícil o momento de saber dosar e focar na minha saúde mental. Foi uma fase em que as pessoas entenderam. Falei abertamente para as pessoas que estava num período difícil, até para alertá-las”, contou ela.

Segundo Flavia, os indícios de que precisava parar e olhar com atenção para a sua saúde mental não apareceram de imediato. “Eu não tinha traços [de depressão], mas por dentro sabia que não era a mesma pessoa. Talvez tenha passado por isso para aprender o limite e saber o que pode me fazer mal”, explicou.

Durante o tratamento, Flavia passou a fazer atividades que davam prazer e que não a direcionavam para o trabalho. “Comprei um quebra-cabeças e também comecei a pintar. Maquiagem é muito terapia para mim, então gravava tutoriais”, disse.

Atualmente, ela garante que respeita a vontade de seu corpo e entende quando precisa parar. “Também começo uma série nova quando posso. Preciso ficar achando coisas para fazer para não ficar com a mente vazia, porque me faz mal. Mas também me permito ficar o dia inteiro de pijama quando quero”, disse.

