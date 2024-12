Política Flávio Bolsonaro diz que Corte internacional pode ser “caminho” caso seu pai seja denunciado por tentativa de golpe

O senador disse que Bolsonaro é perseguido pelo Judiciário brasileiro e não tem mais a quem recorrer no País.

O senador Flávio Bolsonaro afirmou que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pode recorrer a Cortes internacionais, como o Tribunal de Direitos Humanos da Organizações das Nações Unidas (ONU), caso seja denunciado por tentativa de golpe. Questionado se essa seria a alternativa da defesa do ex-chefe do Executivo, parlamentar chamou a opção de “caminho razoável”.

“Não posso falar pela defesa dele, mas acho que independente do que a PGR [Procuradoria-Geral da República] vai fazer, terá de ir por essa linha. É um caminho razoável”, disse em declaração à CNN.

Na mesma entrevista, o senador disse que o pai é perseguido pelo Judiciário brasileiro e não tem mais a quem recorrer no País.

“Existem diversos precedentes de pessoas que até revertem sua situação jurídica no país quando se constata a ilegalidade e quem julga é um juiz que está impedido de julgar essas causas. Em nenhuma democracia séria do mundo isso estaria sendo tolerado. Quando a perseguição vem de uma pessoa que já está na instância máxima do Judiciário e você não tem a quem recorrer, não resta outra alternativa”, opinou o senador.

A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, os ex-ministros Braga Netto e Augusto Heleno e mais 34 pessoas pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa no fim de novembro. O relatório foi concluído e entregue ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A expectativa é que Alexandre de Moraes leve o recebimento da acusação para o julgamento da Primeira Turma do STF. O colegiado é presidido por Zanin, e além de Moraes é integrado pelos ministros Cármen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux. Dino e Zanin foram indicados pelo presidente Lula em seu terceiro mandato.

Caso os ministros decidam pelo recebimento da denúncia oferecida pela PGR, Bolsonaro e os demais indiciados viram réus. A partir daí, inicia-se o andamento do processo. Nesse estágio, tanto Bolsonaro quanto os demais réus poderão apresentar sua defesa ao Supremo e indicar testemunhas.

Nesse ritmo, segundo integrantes da PGR e do STF, o desenrolar do caso na Primeira Turma poderia ocorrer ao longo de 2025, ou seja, antes do ano eleitoral de 2026. A preocupação de integrantes da Corte é que o caso não contamine a próxima disputa presidencial.

Esse prazo, porém, pode ser ampliado diante de recursos das defesas dos investigados em caso de eventual condenação. Desde dezembro de 2023, a competência para o julgamento de ações penais deixou de ser do plenário e voltou a ser das Turmas, como ocorria até 2020.

Um dos argumentos para a alteração regimental foi a avaliação de que a análise das ações penais pelo colegiado maior, com os 11 ministros, acabou tomando muito tempo da Corte. Um dos exemplos citados foi o julgamento da ação penal que levou à condenação do ex-presidente Fernando Collor, realizado ao longo de sete sessões. As informações são do portal de notícias O Globo.

