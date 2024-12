Política Gleisi Hoffmann rebate vídeo da Marinha e cita ex-chefe indiciado

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2024

"Isso não faz dos militares cidadãos mais merecedores de respeito do que a população civil, que trabalha duro, não vive na farra", disse Gleisi. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

A presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, criticou duramente o vídeo publicado pela Marinha nas redes sociais, no último domingo (1º). O vídeo traz uma mensagem indireta contra o pacote de corte de gastos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que atinge a aposentadoria dos militares.

Gleisi classificou a gravação como “grave erro” e apontou que o ex-comandante da Força, Almir Garnier Santos, foi um dos indiciados pela Polícia Federal, por tentativa de golpe de Estado.

“Ninguém duvida que o serviço militar exige esforço e sacrifícios pessoais, especialmente da tropa que se arrisca nos treinamentos e faz o serviço pesado. Isso não faz dos militares cidadãos mais merecedores de respeito do que a população civil, que trabalha duro, não vive na farra. Também é grave que o vídeo ofensivo seja divulgado no momento em que um ex-comandante da Marinha é indiciado por participar do plano de golpe de Jair Bolsonaro”, escreveu a deputada federal na rede X.

No filme da Marinha, são intercaladas imagens de integrantes das Forças Armadas em treinamentos e pessoas em momentos de lazer. No final, a gravação é encerrada com uma militar questionando: “Privilégios? Vem pra Marinha”.

A postura da presidente do PT foi distinta da do ministro Fernando Haddad, que sinalizou a aliados que não vai entrar em polêmicas com os militares sobre o corte de gastos que atinge as Forças Armadas.

Sem polemizar

Ele decidiu se manter em silêncio. O material chegou ao conhecimento do ministro da Fazenda, que sinalizou a aliados que não vai se envolver nessa questão.

A medida incluída no pacote do Ministério da Fazenda prevê a idade mínima de 55 anos para que militares possam ir para a reserva, o que tem incomodado as Forças Armadas. No plano estabelecido entre a Fazenda e a Defesa, a transição para que essa regra passe a valer será até 2032. Mas os militares não estão satisfeitos. Querem que o Ministério da Defesa pilote sozinho todos os termos dessa transição.

Diante disso, a Marinha divulgou o vídeo que seria uma homenagem ao Dia do Marinheiro, celebrado em 13 de dezembro, mas serviu como uma mensagem para Haddad.

No pronunciamento feito em rede nacional, na quarta-feira passada, Haddad afirmou que, “para as aposentadorias militares, nós vamos promover mais igualdade, com a instituição de uma idade mínima para a reserva e a limitação de transferência de pensões, além de outros ajustes. São mudanças justas e necessárias”. As informações são do jornal O Globo.

