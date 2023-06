Colunistas Flerte com re-estatização

Por Leandro Mazzini | 14 de junho de 2023

(Foto: Divulgação)

Salas pegam fogo na Faria Lima e em Brasília. Contam fontes que a oferta da Unipar pelo controle da Braskem enfrentará grande desafio: a aprovação do CADE. Trata-se da aquisição da maior petroquímica do País pela segunda maior. O que pode concentrar o poder do grupo no mercado. A solução para driblar isso pode ser pior: a re-estatização do setor petroquímico. A ideia é que a Petrobras, minoritária da Braskem, fique com parte dos ativos da empresa nos segmentos de maior participação na praça, como o mercado de PVC. A manobra representaria um retrocesso em movimento estratégico iniciado ainda no Governo Itamar Franco, quando a Petrobras iniciou um plano para deixar de controlar ativos de petroquímica. Além disso, de acordo com essas fontes, a re-estatização diminuiria ainda mais a competição em um segmento já altamente concentrado, uma vez que a Petrobras detém o monopólio do petróleo, insumo do setor.

Insatisfeitos

Marido da ministra do Daniela Carneiro (Turismo), o prefeito de Belford Roxo (RJ), Wagner dos Santos Carneiro, quer levar para o Republicanos, seu partido, os deputados do União Brasil insatisfeitos com a possível demissão dela. Quem deseja sair da sigla e tem mandato parlamentar precisa encontrar uma boa justificativa jurídica para a troca de legenda, sob pena de perder o mandato.

Semeadura do MST

A oposição quer explicações do ministro da Justiça, Flávio Dino, sobre o suposto uso do aparato da Polícia Rodoviária Federal em ação de apoio a uma atividade do MST, em Quedas do Iguaçu (PR). Além da PRF, conforme requerimento da CPI do MST do deputado Evair de Melo (PP-ES), participaram da ação – “de semeadura” – representantes do Incra, Ibama e Itaipu Binacional.

Hino da Fraternidade

Apontada como uma entidade de viés ideológico político de esquerda nos últimos anos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil encerra na segunda-feira, 19, as inscrições para o concurso que escolherá a letra do hino da Campanha da Fraternidade 2023. O tema deste ano é Fraternidade e Amizade Social. Os versos devem evitar explicitações desnecessárias, moralismos ou chavões. O concurso para a melodia ainda será marcado.

Desfalque na Eletrobras

A redução de pessoal da Eletrobras desfalcou áreas essenciais da empresa, como a Fundação de Previdência e Saúde. Funcionários relatam que nunca houve declaração retificadora de Imposto de Renda feito pela empresa. Esse ano, já foram emitidas quatro retificadoras. Muitos funcionários que já enviaram a declaração caíram na malha fina por inconsistência.

Financiamento verde

O Banco Europeu de Investimento decidiu abrir escritório no Brasil e oferecer crédito a projetos da economia verde. O vice-presidente do BEI, o português Ricardo Mourinho Felix, esteve dias atrás no Brasil e firmou parceria com o Sicredi, um sistema de cooperativas com mais de 2 mil agências para financiar a instalação de painéis solares e gerar energia elétrica em residências e empresas.

ESPLANADEIRA

# Índice da Stone Varejo aponta que em maio as vendas caíram 7,8%.

# Baker Tilly anuncia sua chegada ao Nordeste, com seu 1º escritório em Salvador (BA).

# Milon estreia na ABF Franchising Expo.

# Lula da Silva garante Plano Safra e defende espaço para pequeno e médio produtor.

# Chega ao Brasil o livro “O Fim dos Sussurros” baseado em uma história real.

# Congresso lança hoje a Frente das Favelas.

Colaboraram Equipes DF, SP, RJ e BA

