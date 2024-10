Geral Flórida declara estado de emergência por causa de um “grande furacão” previsto para esta semana

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2024

Ron DeSantis, governador da Flórida, expandiu sua declaração de estado de emergência no domingo para 51 dos 67 condados. (Foto: Reprodução)

O furacão Milton, cuja classificação foi elevada nessa segunda-feira (7) para categoria 5, levou a Flórida, nos Estados Unidos, a se preparar para o que pode ser sua maior desocupação por conta de um furação em sete anos. Ron DeSantis, governador do Estado, expandiu sua declaração de estado de emergência no domingo para 51 dos 67 condados.

DeSantis disse que a população deve se preparar para mais interrupções e quedas de energia, garantir que tenham alimentos e água para uma semana, e estar prontos para pegar a estrada.

Milton se transformou em um grande furacão com ventos máximos sustentados de 193 km/h sobre o sul do Golfo do México, enquanto foram emitidos alertas de tempestade e furacão para partes da Flórida e um aviso de furacão para a costa mexicana, informou o Centro Nacional de Furacões em Miami.

Em uma publicação no X, o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA havia previsto que o Milton “se fortalecerá e se tornará um grande furacão conforme avança em direção à Flórida no meio da semana”.

Após a devastação provocada pelo furacão Helene nos Estados Unidos, parte do país se viu dividida: enquanto milhares de pessoas ainda lamentam as mais de 200 mortes e os danos causados pela tempestade de categoria 4 (de um total de 5) que atingiu a costa em 26 de setembro, outras reproduzem teorias conspiratórias, boatos e mentiras que ameaçam minar os esforços para fornecer informações precisas e recursos essenciais. A situação fica ainda mais preocupante com a chegada do furacão Milton, que deve atingir a Flórida como uma tempestade de categoria 5 nesta semana, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia.

Uma tempestade com ventos de 240km/h, o furacão Milton alcançou a categoria 5 nessa segunda-feira, ameaçando as costas do México e da Flórida, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC). Segundo grande furacão registrado no Golfo do México em duas semanas, Milton se fortaleceu rapidamente e escalou em pouco tempo, tornando-se “extremamente perigoso”, segundo o NHC. Antes de atingir o oeste da Flórida na quarta-feira, autoridades esperam que a tempestade provoque ventos fortes e um aumento no nível de água de até 1,5 metro na península mexicana de Yucatán.

Milton poderá trazer chuvas de até 25 cm (com pontos específicos de até 38 cm) para a Flórida, o que causaria grandes estragos e inundações repentinas em áreas urbanas. O NHC alertou que os furacões mais potentes, de categoria 3 ou superior, provocam “danos devastadores” até mesmo para casas de construção sólida. A prefeita de Tampa, Jane Castor, disse à rede americana CNN que a região ainda estava sendo reorganizada após a passagem do Helene, e que a nova tempestade seria “muito difícil”. Em nota, o presidente Joe Biden disse que seu governo estava preparando “recursos para salvar vidas”. As informações são dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo e de agências internacionais de notícias.

Flórida declara estado de emergência por causa de um "grande furacão" previsto para esta semana

