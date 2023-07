Rio Grande do Sul Fluxo de veículos está sendo desviado para as vias laterais nos dois sentidos entre a Freeway e o Posto Radar, em Gravataí

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2023

Chegada e saída do Centro pela Avenida Centenário também muda Foto: Reprodução Chegada e saída do Centro pela Avenida Centenário também muda (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A partir desta semana os motoristas que circulam pela ERS-118 devem ficar atentos a novos desvios no trânsito no trecho entre a Freeway e o posto de combustíveis Radar (km 22), em Gravataí, na Região Metropolitana. Para dar sequência à construção da trincheira no acesso ao Distrito Industrial e do viaduto na rótula com a Avenida Centenário, o fluxo dos veículos foi desviado para as pistas laterais recém-construídas.

A mudança foi conduzida pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) com o suporte da Prefeitura de Gravataí.

Quem chega pela Centenário e deseja seguir na direção de Alvorada ou acessar a BR-290 acessa à esquerda agora sobre a pista antiga da ERS-118 (Viamão/Sapucaia). Os condutores vindos da Centenário e que vão na direção da Avenida Dorival de Oliveira continuam realizado a conversão à direita, pela pista lateral.

A passagem de veículos permanece interrompida nos dois sentidos no antigo acesso ao Distrito Industrial (desde o início do ano está em uso um novo acesso junto ao Morro do Coco) e na conversão à esquerda para a Avenida Centenário, junto da antiga rótula. Para quem trafega no sentido Sapucaia/Viamão, o ingresso para a Centenário continua ocorrendo nas alças da Freeway.

O trabalho na ERS-118 ocorre em uma extensão de cerca de um quilômetro e começou no segundo semestre de 2022. O investimento total é de R$ 28 milhões.

Rotas alternativas

Para acessar o Distrito Industrial, quem trafega no sentido Sapucaia do Sul–Gravataí deve usar a nova via entre o Morro do Coco e o Hotel Radar. Essa rota também é a alternativa para quem precisa sair do distrito.

https://www.osul.com.br/fluxo-de-veiculos-esta-sendo-desviado-para-as-vias-laterais-nos-dois-sentidos-entre-a-freeway-e-o-posto-radar-em-gravatai/

2023-07-10