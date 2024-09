Inter Fora de casa, Inter encara neste domingo o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2024

O último treinamento da equipe do Inter foi realizado na manhã desse sábado (21), no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Depois de três vitórias consecutivas nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, o Inter tem mais um desafio marcado para este final de semana. Neste domingo (22), o Colorado encara o São Paulo, às 18h30min no estádio Morumbis, pela 27ª rodada da competição nacional. Com 38 pontos conquistados, a equipe comandada por Roger Machado ocupa a oitava posição na tabela de classificação.

O último treinamento da equipe do Inter foi realizado na manhã desse sábado (21), no CT Parque Gigante. O trabalho foi fechado para a imprensa, com privacidade para ajustar os últimos detalhes do time que entrará em campo. Em relação ao último jogo, o comandante não poderá contar com Gabriel Carvalho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Na sexta-feira (20), o zagueiro Vitão concedeu entrevista para o Canal do Inter e falou sobre a expectativa para o próximo jogo. Titular nas últimas três partidas disputadas pelo Colorado, o atleta definiu o duelo deste domingo como um confronto direto. “Um jogo muito importante. Nosso time vem de uma sequência muito boa e, querendo ou não, é um confronto direto. O São Paulo também está ali, na parte de cima da tabela. Para a gente, é uma oportunidade muito boa. Vamos, sem dúvidas, em busca dos três pontos e de continuar somando, que é o nosso objetivo”, afirmou Vitão.

Após a vitória de 3 a 0 sobre o Cuiabá, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico do Inter, Roger Machado, comemorou o resultado e a boa fase do grupo e ressaltou que a equipe precisa continuar evoluindo “com os pés no chão”. “Nós estamos em uma evolução. Estamos em um otimismo muito grande, o torcedor está muito feliz, nós estamos muito felizes porque o torcedor está feliz, só que a gente sabe que tem que evoluir sempre. E evoluir com os pés no chão, sabendo que cada jogo é uma dificuldade.”

