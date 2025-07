Inter Fora de casa, Inter enfrenta nesta quarta-feira o Santos pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2025

Na manhã dessa terça-feira (22), o elenco finalizou a preparação com um treinamento fechado no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Em confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter encara nesta quarta-feira (23) o Santos, às 21h30min, na Vila Belmiro. O treinador Roger Machado teve apenas dois dias de treinos. Na manhã dessa terça-feira (22), o elenco finalizou a preparação com um treinamento fechado no CT Parque Gigante.

A delegação colorada chegou à cidade de Santos no início da noite dessa terça. Desde a retomada do Brasileirão após a paralisação no calendário em razão do Mundial de Clubes da Fifa, o Inter venceu dois jogos consecutivos, primeiro contra o Vitória, por 1 a 0, e depois contra o Ceará, pelo mesmo placar. Os dois embates foram disputados no Beira-Rio. A equipe de Roger Machado ocupa a 12ª posição da tabela, com 17 pontos.

Já pela 17ª rodada, o Colorado terá pela frente o Vasco, no próximo domingo (27), às 18h30min, no Beira-Rio.

Veja abaixo os jogadores do Inter relacionados para o duelo contra o time de São Paulo:

– Goleiros: Anthoni e Rochet;

– Laterais: Alan Benítez, Aguirre, Bernabei e Ramon;

– Zagueiros: Clayton Sampaio, Juninho, Mercado, Victor Gabriel e Vitão;

– Volantes: Bruno Henrique, Diego Rosa, Luis Otávio e Thiago Maia;

– Meias: Alan Patrick, Gustavo Prado e Tabata;

– Atacantes: Borré, Carbonero, Raykkonen, Valencia e Wesley.

Kaíque Rocha

Em outra frente, o Inter segue reformulando seu elenco na janela de transferências. Após a saída do uruguaio Rodrigo Rogel, que retornou ao Hertha Berlin após o fim do empréstimo, o clube gaúcho confirmou a venda de mais um defensor: Kaíque Rocha, de 24 anos, foi negociado com o Casa Pia, da primeira divisão portuguesa.

Kaíque chegou ao Beira-Rio em janeiro, sem custos, após passagem pelo Athletico Paranaense. Sem espaço com o técnico Roger Machado – atuou apenas 19 minutos no Gauchão – o zagueiro já havia manifestado o desejo de ser negociado.

