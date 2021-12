Polícia Força-tarefa encontra corpo de adolescente de 15 anos que estava desaparecida na Região Central

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2021

Gabriela Ferreira Glasenapp, de 15 anos, estava desaparecida desde o dia 14 de novembro. Foto: Tribuna de Restinga Gabriela Ferreira Glasenapp, de 15 anos, estava desaparecida desde o dia 14/11. (Foto: Tribuna de Restinga) Foto: Tribuna de Restinga

Em uma força-tarefa, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e a Brigada Militar encontraram nesta quinta-feira (2) o corpo da adolescente Gabriela Ferreira Glasenapp, de 15 anos, desaparecida desde o dia 14 de novembro em Restinga Seca.

O cão Guapo, do canil do 4º Batalhão de Bombeiros de Santa Maria, indicou aos bombeiros onde poderia estar o corpo, em uma região de mato na Vila Pelizaro, no perímetro urbano do município.

Segundo a polícia, foi possível chegar ao local após análise de centenas de câmeras de segurança da cidade. As imagens mostraram o caminho percorrido pelas pessoas que levaram a adolescente até onde o corpo foi encontrado.

O Instituto-Geral de Perícias fez a remoção do cadáver, que será levado para realização de necropsia para descobrir a causa da morte. O caso segue sendo investigado.

Relembre o caso

O último contato que a adolescente fez com a família foi no dia 14 de novembro, por volta das 17h, através da ligação do celular da adolescente feita para a mãe, Juvercina Glasenapp, de 41 anos. Na linha, um homem e ao menos duas mulheres afirmaram que Gabriela – que também estava na ligação, segundo a mãe – tinha uma dívida que precisava ser quitada.

A mãe da jovem afirma que fez um pagamento via pix de R$ 450 pela suposta dívida cobrada pelo trio. Depois disso, no entanto, não conseguiu mais contato com a filha.

