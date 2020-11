Política Forças Armadas devem “se manter apartidárias”, defende Bolsonaro

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2020

Manifestação do presidente surge após comandante do Exército afirmar que militares não querem fazer parte da política Foto: Alan Santos/PR Manifestação do presidente surge após comandante do Exército afirmar que militares não querem fazer parte da política. (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (13), em uma postagem nas redes sociais, que as Forças Armadas devem “se manter apartidárias” e “sob a autoridade suprema do Presidente da República”.

A manifestação de Bolsonaro surge após o comandante do Exército, general Edson Pujol, defender que os militares da ativa não querem fazer parte da política.

“Não queremos fazer parte da política governamental ou do Congresso Nacional, e muito menos queremos que a política entre no nossos quartéis”, afirmou Pujol em uma live na quinta-feira, um dia após Bolsonaro dizer, em indireta a Joe Biden, que “quando acaba a saliva, tem que ter pólvora”.

“A afirmação do General Edson Leal Pujol [escolhido por mim para Comandante do Exército], que ‘militares não querem fazer parte da política’, vem exatamente ao encontro do que penso sobre o papel das Forças Armadas no cenário nacional”, completou o presidente. Ele ainda classificou as Forças Armadas como “o maior sustentáculo e garantidores da Democracia e da Liberdade”.

